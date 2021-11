Andrea Iannone e il flirt con Belen Rodriguez: come si sono conosciuti, quando è successo e quanto è durato

Gossip

Andrea Iannone è stato fidanzato con Belen Rodriguez in passato. La loro relazione era stata molto chiacchierata e tutt'oggi in molti la ricordano, nonostante entrambi abbiano nuovi amori.

Andrea Iannone è un noto ex pilota di Moto GP riconosciuto da pubblico per la sua lunga e tormentata carriera. La sua partecipazione al talent show di Rai 1 Ballando con le stelle ha riacceso l’attenzione del gossip su di lui. Lo sportivo mantiene spesso il silenzio sulla sua vita privata, ma in molti ricordano sicuramente la sua storia con la showgirl Belen Rodriguez.

Andrea Iannone e il flirt con Belen Rodriguez

È il 2016 quando incominciano a girare le prime voci in merito al presunto flirt di Andrea Inannone con Belen Rodriguez.

La notizia era stata rilasciata da Alfonso Signorini sul settimanale Chi: i due si conoscevano da diversi anni, perché Andrea è il migliore amico di Jeremias, ovvero il fratello minore della showgirl. Per alcune settimane, Andrea e Belen vengono avvistati spesso insieme, da soli, nello stesso bar. Belen è appena uscita dalla sua relazione con Stefano De Martino, l’ex marito.

Con l’arrivo di Settembre, è Belen a dare la conferma ufficiale della sua presunta relazione con Andrea, al settimanale Chi dichiara le seguenti parole: “La mia situazione in amore con Andrea Iannone oggi è un qualcosa di ufficiale”.

Il legame tra i due termina all’improvviso nel 2018, con il ritorno della showgirl insieme all’ex marito.

Andrea Iannone e la relazione con Claudia Manzella prima di Belen Rodriguez

Andrea Iannone ha cercato di mantenere segreti i dettagli anche di altre sue vecchie relazioni. Spesso però, in occasione delle sue gare è stato avvistato al fianco di un’altra ragazza che è stata al suo fianco a lungo: Claudia Manzella. Dopo una relazione lunga quasi otto anni, i due decidono di separarsi definitivamente. Non è chiaro quale sia stata la causa della fine della storia.

Secondo alcune indiscrezioni, il reale motivo potrebbe essere che Andrea avesse deciso di lasciarla per Belen Rodriguez.

Ad alimentare le voci, potrebbe essere stata la stessa Claudia Manzella, che dopo la relazione con il motociclista sembrava poi aver ritrovato la serenità con un altro uomo, Lorenzo Tonelli. A quest’ultimo, la modella palermitana aveva dedicato un post nel Dicembre 2016 in cui parlava della sua gravidanza. “Ad oggi sono certa che tu abbia realizzato quelli che erano un po’ i miei sogni… Avere accanto un uomo che si potesse definire uomo, leale e amorevole, sincero e soprattutto mio compagno in tutto e in tutte le situazioni– aveva scritto- grazie per prenderti cura di me, per esserci sempre e per mettermi sempre al primo posto anche prima di te”.

A quanto si è vociferato, il post sarebbe stato una chiara frecciatina nei confronti dell’ex compagno, Andrea, ma non sono mai giunte dichiarazioni ufficiali in merito. Attualmente, Andrea è ritornato ad essere chiacchierato sui social e sui magazine di gossip, per la sua presunta relazione con la sconosciuta Gaia Miracapillo.