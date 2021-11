Che tempo che fa anticipazioni: Luca Zaia, Paolo Sorrentino e Virginia Raffaele tra gli ospiti della puntata

Programmi TV

Fabio Fazio torna in compagnia di tutta la ciurma di Che tempo che fa per mettere in scena una nuova interessante puntata dello show.

Fabio Fazio torna a condurre una nuova puntata di Che tempo che fa, con il nuovo appuntamento in programma questa sera in onda a partire dalle ore 20:00 proprio domenica 21 novembre 2021 sempre su Rai3. Il conduttore avrà come sempre l’onore di avere con se in studio tanti ospiti che si racconteranno per gioia del pubblico in studio ed ovviamente anche per quello in collegamento da casa. Luca Zaia, Paolo Sorrentino e Virginia Raffaele sono solo alcuni dei nomi che il programma ospiterà per delle interessanti interviste senza fare a meno ovviamente della squadra fissa capitanata da Luciana Littizzetto e che vede tra gli altri anche Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo e di Nino Frassica.

Che tempo che fa: tutti gli ospiti della settima puntata

Tra i tanti ospiti di puntata che raggiungeranno Fabio Fazio al centro dello studio ci sarà il governatore della regione Veneto Luca Zaia. Il politico presenterà al pubblicoil libro che lo sta portando nelle librerie in questo periodo dal titolo Ragioniamoci sopra.

Dalla pandemia all’autonomia, un disamina sull’ultimo anno e mezzo che abbia vissuto portando avanti la sua causa dell’autonomia analizzando una prospettiva futura.

Torna un studio l’amico e Premio Oscar Paolo Sorrentino, per parlarci del suo ultimo dal dal titolo È stata la mano di Dio, molto atteso dal pubblico e già osannato dalla critica che esce nelle sale dal 24 novembre. Ed ancora la comica e conduttrice Virginia Raffaele ed anche TvBoy, pseudonimo di Salvatore Benintende, uno dei più importanti street artist italiani.

Per la parentesi sull’analisi dell’andamento della pandemia di Covid-19 e sui temi annessi tornerà ovviamente Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Tornerà anche il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio per raccontarci iol suo ultimo libro Indro. Il 900. Racconti e immagini di una vita straordinaria, oltre ai giornalisti Nello Scavo, Annalisa Cuzzocrea oltre al collegamento con i corrispondenti Rai Marco Varvello, Rino Pellino e Marc Innaro dalla Russia.

Il Tavolo di Che tempo che fa: chi partecipa

A chiudere l’intensa serata ci sarà ovviamente l’amatissimo Che Tempo Che Fa – Il tavolo dove parteciperanno Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Antonino Canavacciuolo, Francesco Paolantoni, Tosca D’Aquino, Maurizio Ferrini e Lello Arena.