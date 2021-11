Cuori, anticipazioni della fiction che torna su Rai 1 domenica 21 novembre: la trama degli episodi

Serie TV - Fiction

Rai 1 nella prima serata di domenica manda in onda nuovamente la fiction dal titolo Cuori. Continuano le vicende del gruppo di cardiochirurghi italiani che rivoluzionò la loro branca in due nuovi episodi in onda come sempre sulla rete ammiraglia della televisione pubblica. Gli attori Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati ed i loro personaggi faranno compagnia al pubblico anche questa sera nell’appuntamento di domenica 21 novembre 2021. Leggi le anticipazioni delle trame dei due nuovi episodi di Cuori dal titolo di La sconfitta e Il paziente zero.

Cuori: il settimo appuntamento con la fiction in onda su Rai1

Dopo l’appuntamento speciale andato in onda di martedì, torna qualche giorno la fiction del momento.

Domenica 21 novembre 2021 va in onda il settimo appuntamento con Cuori, che torna in onda su Rai1 a partire sempre alle ore 21:30 circa con il tredicesimo e quattordicesimo episodio di stagione.

Torneranno a fare compagnia al pubblico i personaggi interpretati dagli attori Daniele Pecci, Pilar Fogliati e Matteo Martari, per mostrarci le vicende della loro equipe che sembrano vicine ad un passo da far segnare un grande passo nella loro professione.

Cuori: le anticipazioni della trama del trecisimo e quattordicesimo episodio

La puntata in onda domenica 21 novembre 2021 sarà composta come sempre da due episodi, con il primo di serata dal titolo La sconfitta. Cesare ed Alberto giungono alla conclusione che la morte della paziente Margherita Bottai possa essere usata contro di loro per estromettere primario. Sarà proprio Alberto a cercare di chiarire ciò che è avvenuto e perché mentre Mosca risulta essere tormentato dai sensi di colpa ed ancora con la volontà di ricucire il suo rapporto con Corvara.

Così servirà l’intervento di sua moglie Elvira per smuovere la situazione convocando una seduta straordinaria del Consiglio. Cesare raggiunge così una vittoria vana che lo metterà contro ad una amica di sempre in seguito ad una notizia dall’estero che lo spiazzerà causandogli tanto dolore.

Il secondo episodio di serata si intitola Il paziente zero e mostrerà le vicende dopo la notizia che ha colpito Cesare ed arrivategli da Sud Africa. Tutta la squadra delle Molinette sarà colpita ma lo stesso Cesare servirà per far ripartire le loro azioni con la stessa determinazione di prima.

La fortuna sembra essere dalla loro parte quando in ospedale arriverà quello che potrebbe essere a tutti gli effetti il paziente zero anche se le autorizzazioni tarderanno un po’ il processo. Delia cercherà di dire la sua ma proprio quando il suo cuore sembra aver trovato pace riceverà una notizia su Cesare che la scioccherà.