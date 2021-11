Oroscopo Paolo Fox Capricorno oggi 23 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 23 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Capricorno! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Questa giornata di martedì, per voi amici del Capricorno, sembra essere veramente ottima, con una splendida Venere che vi garantirà una buona tranquillità amorosa!

Potrebbero, sempre in amore, attendervi anche degli ottimi successi, amici single! La Luna, però, è fastidiosa per ora e sembra voler accentuare parecchio la vostra stanchezza, rovinando forse un pochino il procedere lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 23 novembre: amore

La giornata amorosa, insomma, sostenuta e resa serena da quell’ottima Venere, carissimi amici del Capricorno impegnati stabilmente, sembra essere veramente ottima!

È un periodo caratterizzato da una grande voglia di amare e sperimentare nuove emozioni sempre migliori! Anche voi amici single, con il giusto impegno, potreste ottenere grandi cose, datevi da fare!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 23 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che vi attende alle porte di questo martedì, amici del Capricorno, state attenti alla Luna che sembra essere piuttosto negativa. In generale, però, non dovrebbe attendervi nulla di troppo brutto o fastidioso, ma senz’altro scendere a patti con quella notevole stanchezza non sarà semplice.

Limitatevi un pochino.

Le previsioni per la settimana del Capricorno

Dopo un paio di giornate segnate da una notevole tensione e da un nervosismo particolarmente marcato, questa settimana faticherà decisamente ad ingranare, carissimi Capricorno. Il fine settimana, però, vi garantirà un buon recupero, quindi organizzatevi per fare qualcosa con la vostra dolce metà! Cercate, tra l’altro, di non trascurare il partner.

