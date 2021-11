Charlène di Monaco avrebbe rischiato di morire: emergono nuovi dettagli sulle condizioni della principessa

Cronaca dal Mondo

Emerge un nuovo dettaglio sulle misteriose condizioni di salute di Charlène di Monaco. Secondo quanto riferito da alcuni suoi stretti amici, la principessa avrebbe rischiato di morire in Sudafrica in seguito ad alcuni interventi chirurgici e a una consistente perdita di peso. Charlène è tornata nel Principato di Monaco, accolta da Alberto e dai figli, e si troverebbe ora in una clinica privata svizzera.

Charlène di Monaco “quasi morta“: il retroscena svelato dagli amici

I problemi di salute di Charlène di Monaco continuano a destare preoccupazione, a fronte soprattutto degli ultimi dettagli emersi.

A parlare delle reali condizioni della principessa è stato un gruppo di amici, fonte esclusiva di alcune dichiarazioni rilasciate alla testata internazionale Page Six. Secondo quanto riportato, Charlène avrebbe quasi sfiorato la morte in Sudafrica dopo aver subito alcuni interventi chirurgici e aver perso una consistente quantità di peso. Gli amici si sono preoccupati circa l’ipotesi che la famiglia reale di Monaco abbia sottovalutato le condizioni di salute della principessa.

“Non è giusto che venga ritratta come se avesse qualche tipo di problema mentale o emotivo” ha rivelato una fonte, spiegando come Charlène abbia rischiato davvero la vita: “Non sappiamo perché il palazzo stia minimizzando il fatto che sia quasi morta in Sudafrica“. La fonte ha spiegato come la principessa abbia avuto una grave infezione all’orecchio, al naso e alla gola.

Charlène di Monaco: il mistero sulla salute della principessa

Negli ultimi mesi, d’altronde, le voci sulle reali condizioni di salute di Charlène di Monaco si erano infittite, alimentando il mistero. A inizio novembre la principessa ha fatto ritorno nel Principato, accolta dal principe Alberto di Monaco e dai due figli gemelli.

Ed era anche arrivato un messaggio di ringraziamento, condiviso sui social, ai medici che si erano presi cura di lei in Sudafrica.

Tuttavia Charlène si sarebbe riallontanata dalla famiglia reale e sarebbe ora in Svizzera in una clinica. La principessa non avrebbe retto le pressioni del Principato, provata fisicamente ma anche psicologicamente da questa lunga e faticosa rincorsa verso la definitiva guarigione. La vicenda legata alla salute di Charlène ha tenuto banco negli ultimi mesi, in attesa di ulteriori aggiornamenti.