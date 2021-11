Federico Lauri rompe il silenzio e risponde alle indiscrezioni sul suo orientamento sessuale

Gossip

Negli ultimi anni Federico Lauri è diventato sempre più noto al grande pubblico. Il parrucchiere dei vip ha scelto di raccontarsi con una trasmissione interamente dedicata al suo lavoro e da qualche settimana è uno dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Nelle ultime ore, il ballerino-hair stylist ha deciso di esporsi una volta per tutte in merito a una questione a lungo discussa da chi lo segue in tv, ponendo fine ai dubbi sul suo orientamento sessuale.

Federico Lauri contro la giuria di Ballando con le Stelle

Ieri pomeriggio, Federico Lauri è stato ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Il concorrente di Ballando ha parlato della sua esperienza nel talent show di Rai 1, spiegando come ha vissuto il confronto con la giuria. “Volevo divertirmi– ha esordito- poi però dal primo giudizio hanno iniziato un po’ secondo me con alcuni pregiudizi su di me, legati al mondo di Federico Fashion Style, tutte le paillettes, il glamour, il fashion”. Lauri ha continuato spiegando di aver iniziato a indossare abiti con brillantini e decorazioni luccicanti quando ancora aveva 13 anni.

“Il mio motto è che se tu passi e non ti guarda nessuno allora è una banalità. Quando tu passi ti devono guardare, devono dire ‘guarda questo che figo’” ha chiarito.

“Quando tu sei così particolare, è ovvio che sei soggetto a dei giudizi, ma a me dei giudizi non me ne frega nulla” ha dichiarato sicuro di sé. “Me la prendo soltanto quando vengo giudicato dai giudici di Ballando, per il mio essere così…Guillermo nella prima puntata ha detto che io sono una persona vuota” ha ricordato mostrandosi infastidito.

Federico Lauri rompe il silenzio sul suo orientamento sessuale

Serena Bortone ha spiegato a Federico Lauri di aver appreso che in passato è stato vittima di bullismo e di insinuazioni relative al suo orientamento sessuale.

Il parrucchiere ha ammesso di credere che Selvaggia Lucarelli “gira su questa domanda” e ha continuato: “Se lei vuole farmi una domanda, può anche farmela, sono pronto a rispondere”. “Io ne posso pure parlare benissimo– ha dichiarato- non ho nulla da nascondere”. “Io sono eterosessuale quindi non ho nessuna cosa da nascondere” ha poi chiarito con schiettezza.

“Se me lo chiedi tu– ha continuato rivolgendosi alla Bortone- è un discorso.

Se me lo chiede Selvaggia, io le vorrei rispondere in un’altra maniera, perché era sempre legato al fatto del voto”. Federico ha così messo a tacere tutte le voci sul suo conto.