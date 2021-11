Lea: Vanessa Scalera interpreta Lea Garofalo nel film sulla sua vita in onda su Rai1. Trama e cast

Serie TV - Fiction

Su Rai1 va in onda un intenso omaggio alla figura di Lea Garofalo, una donna che ha sacrificato la sua vita per lottare contro la 'ndrangheta.

Martedì 23 novembre 2021 torna in onda in prima serata su Rai1 l’interessante film tv che racconta la vita di Lea Garofalo, collaboratrice di giustizia che immolò la sua vita nella lotta contro la ‘ndrangheta. Nell’intensa storia messa in scena dal regista Marco Tullio Giordana il ruolo della protagonista spetta all’apprezzata Vanessa Scalera, reduce dal recente successo della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore sempre sulla rete ammiraglia della televisione pubblica.

Lea: il film tv con protagonista Vanessa Scalera

Vanessa Scalera sveste i panni di Imma Tataranni per vestire quelli di Lea Garofalo nel film tv che ne racconta la coraggiosa ma dolorosa storia di vita.

L’appuntamento è per la prima serata di martedì 23 novembre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa quando andrà in onda su Rai1 Lea.

Con la regia del sapiente Marco Tullio Giordana, apprezzato regista capace di cogliere l’essenza delle storie italiane più crude e rappresentative come accaduto nel capolavoro de I cento passi, nel cast al fianco della protagonista spiccano Linda Caridi, Alessio Praticò e anche l’apprezzata Giulia Lazzarini nel racconto di questa storia che rende un omaggio a Lea Garofalo, testimone di giustizia assassinata dalla ‘ndrangheta il 24 novembre 2009.

Lea: la trama del film tv

Il film mette in scena un racconto intenso della vita di Lea Garofalo, cittadina della provincia di Crotone che dedicò la sua vita alla lotta contro la ‘ndrangheta. Nata in un contesto maschilista fortemente connesso con la mafia, con “il fratello, Floriano, è il capocosca locale, il compagno, Carlo, gestisce per conto della famiglia spaccio e usura a Milano“.

Lea si batterà per dare un futuro migliore a sua figlia Denise fatto di libertà e di un taglio netto con il suo passato ingaggiando una lotta contro la ‘ndrangheta.

La donna sparisce nel nulla con gli stessi componenti della sua famiglia pronti a giurare che se ne sia andata da sola. Sarà la stessa figlia a non credere a questa versione e ad andare alla ricerca di sua madre che risulterà poi essere stata uccisa.