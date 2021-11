Massimo Giletti e Non è l’Arena tornano in onda la domenica: l’indiscrezione sul cambio di programmazione

Programmi TV

Il programma di Massimo Giletti era stato di recente stato spostato dalla classica collocazione della domenica a quella del mercoledì in prima serata sempre su La7. La scelta era apparsa sin da subito un azzardo per i grandi competitor che gli si parano di fronte proprio nel terzo giorno della settimana, dove a farla da padrone c’è, neanche a dirlo, la Sciarelli con Chi l’ha visto su Rai3 o le fiction di Canale 5.

Riguardando a bocce ferme la situazione pare i vertici della tv di Urbano Cairo stiano pensando che il futuro di Non è l’Arena possa essere in realtà un ritorno al passato nella collocazione domenicale del format, quella a cui i fan erano ben abituati.

Non è l’Arena e la lotta per gli ascolti con le altre trasmissioni

Da quando Massimo Giletti con Non è l’Arena è passato alla collocazione della prima serata del mercoledì pare che il format non abbia ottenuto i risultati sperati, quando il giorno scelto per la messa in onda era la consolidata domenica. Dal 2017 il format in onda su La7 aveva saputo conquistare il pubblico anche nella delicata sfida contro Rai3 e la sua riuscita trasmissione Che tempo che fa, riscuotendo un buon riscontro da parte del pubblico nonostante i competitor.

Dallo scorso settembre però le cose non sembrano andare così bene poiché lo spostamento al mercoledì lo ha spesso tranciato negli ascolti risultando molto indietro rispetto a Chi l’ha visto? sempre di Rai3 oppure alle seguitissime fiction di Canale5. Non sono dunque servite a molto le migliorie apportate al format in termini di durata e taglio giornalistico differente.

Non è l’Arena ritorna al passato? le voci sul futuro del programma di Massimo Giletti

In questo scenario complicato si vocifera che lo stesso gruppo guidato da Urbano Cairo stia pensando ad un ritorno al passato per dare nuova linfa alla trasmissione.

Stando infatti alle indiscrezioni riportate da TvBlog, Non è l’arena di Massimo Giletti potrebbe dunque subire un nuovo cambio di programmazione nel palinsesto di La7 con il ritorno alla domenica sempre in prima serata a partire dal gennaio del 2022.