Valentina Ferragni riceve una dedica social dal fidanzato Luca Vezil: il dolce messaggio su Instagram

Gossip

Valentina Ferragni ha ricevuto una ventata di affetto social, dopo aver scoperto di aver avuto un tumore maligno alla pelle. Chi ha voluto dedicarle un messaggio è il fidanzato Luca Vezil che, su Instagram, ha condannato duramente le critiche ricevute dalla ragazza nei giorni scorsi e si è slanciato in una romantica dichiarazione d’amore.

Valentina Ferragni: il messaggio social del fidanzato Luca Vezil

Non sono stati giorni semplici per Valentina Ferragni, che ha annunciato di aver avuto un carcinoma basocellulare, ossia un tumore maligno della pelle.

La sorella di Chiara Ferragni ha ricevuto la diagnosi dopo essersi sottoposta alle analisi e a un delicato intervento, in seguito al quale ha voluto rassicurare tutti i followers con un messaggio social dal letto d’ospedale. Tuttavia la ragazza ha dovuto fare i conti, oltre che con innumerevoli manifestazioni d’affetto, anche con numerosi messaggi negativi ricevuti su Instagram. C’è chi ha minimizzato il suo problema, ritenendolo una cosa da poco, chi l’ha reputato un atto esibizionistico per accaparrare like sui social, chi ha commentato e giudicato senza sapere.

Per questo motivo a prendere le sue difese è intervenuto il fidanzato, Luca Vezil. Su Instagram il ragazzo ha condiviso uno scatto di coppia con la compagna e, a corredo, un lungo messaggio. Da un lato ha condannato i duri attacchi da parte degli haters, dall’altro ha rivolto una dichiarazione d’amore alla sua Valentina.

Luca Vezil su Valentina Ferragni: “Adesso per me è ancora più bella“

““Quante storie per un problemino”, “sempre a voler drammatizzare per fare likes”, “ma volesse il cielo che fosse un tumore”. Queste sono alcune delle cose che abbiamo letto sotto il tuo post in questi giorni, mentre attendevamo il risultato dell’istologico“: così inizia il post di Luca Vezil, che ha condannato apertamente i giudizi ingiuriosi rivolti a Valentina Ferragni negli ultimi difficili giorni.

Il ragazzo parla anche del tumore che ha colpito la fidanzata: “Si tratta di un tumore maligno che non metastatizza ma cresce radicolarmente, una volta asportato non dovrebbe dare recidiva ma bisogna tenerlo d’occhio per essere certi che sia stato rimosso per intero, solo allora saremo certi che sarà solo un brutto ricordo“.

Per concludere il post con una bellissima dichiarazione d’amore: “Vi dico solo una cosa, perché a lei l’ho già detto stamattina sulle scale uscendo dalla clinica: Vale è talmente bella dentro che la bellezza esterna passa in secondo piano, ma è fuori dubbio che sia una gran fica, detto in francese.

E adesso per me è ancora più fic…pardon, bella“.