Valentina Ferragni è stata operata pochi giorni fa e ora parla a cuore aperto della malattia che l’ha colpita. Con un post affidato al suo profilo Instagram, la sorella di Chiara Ferragni racconta della diagnosi di tumore ricevuta dopo le analisi a cui si è sottoposta e l’intervento.

Valentina Ferragni operata, la malattia è un tumore maligno

“Ci ho messo un po’ a realizzarlo. Sfortunatamente non era una cisti, ma un carcinoma basocellulare, un tumore

maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle“.

Così, in un lungo post su Instagram a qualche giorno dall’operazione subita al viso, la sorella di Chiara Ferragni spiega la natura della malattia scoperta con una diagnosi che sarebbe risultata inaspettata anche ai medici.

Valentina Ferragni ha spiegato, infatti, ciò che le sarebbe stato detto dagli specialisti che hanno preso in carico il suo caso: “I dottori mi hanno detto che è stata la prima volta che hanno visto questo carcinoma su una persona della mia età, 28 anni…“.

Ha poi raccontato come la malattia si sia fatta quasi “invisibile” fino a credere che quello “strano brufolo” fosse finalmente sparito dalla fronte: “In questo anno il carcinoma ha cambiato ‘faccia’ molte volte, per alcuni mesi sembrava scomparso, per poi tornare piano, ma ha iniziato a sanguinare intorno a settembre 2021, poi si è finto guarito ad ottobre.

È così, rimane silente per mesi, poi sanguina per 2 giorni, poi torna normale ma continua a crescere sotto pelle giorno per giorno (l’ultima foto è stata fatta la sera prima dell’operazione e sembrava quasi guarito!)…“.

L’appello della sorella di Chiara Ferragni dopo la malattia

A concludere il post di Valentina Ferragni su Instagram, un accorato appello per sensibilizzare tutti sul tema della prevenzione, con un invito a non trascurare segni e sintomi che potrebbero costituire un importante campanello d’allarme: “È fondamentale – ha scritto la sorella della celebre fashion blogger – andare dal dottore se qualcosa non va, se qualcosa non va via, se vi sentite strani.

Ho 28 anni e questo cancro è raro su persone della mia età, fortunatamente l’ho preso in tempo“.