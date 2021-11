Katia Ricciarelli si sente male al Grande Fratello Vip: le indiscrezioni sulle sue condizioni di salute

TV e Spettacolo

Dalla casa del Grande Fratello Vip arrivano notizie tutt’altro che positive su Katia Ricciarelli. Stando alle informazioni diffuse nelle ultime ore sul suo conto, la cantane avrebbe accusato un malore durante la notte. A rivelarlo sarebbe stato proprio un suo coinquilino, che ha fatto esplicito riferimento a uno scontro che l’ha vista protagonista insieme a un’altra concorrente.

Katia Ricciarelli sta male: le sue condizioni

In seguito alla puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì sera, Katia Ricciarelli avrebbe accusato un malore.

La notizia è stata resa nota da Il Messaggero, che ha attribuito ad Alex Belli la rivelazione sulla cantante. “Katia Ricciarelli è stata malissimo durante la notte” si leggeva ieri sulla testata. A quanto pare, alla soprano sarebbe salita la febbre fino a raggiungere la temperatura di 38 gradi. A ciò si sarebbe inoltre aggiunto l’innalzamento della pressione. “Di conseguenza– riferisce il giornale- non riusciva a stare seduta e nemmeno a mangiare”.

Il mattino successivo, Katia sarebbe apparsa in salute e dunque i suoi problemi sembrerebbero essere rientrati.

Al momento non sono note ulteriori informazioni sul suo conto.

Malore per Katia Ricciarelli al Gf Vip: la presunta motivazione

Stando ancora alle informazioni riportate da Il Messaggero, pare che Katia Ricciarelli si sarebbe sentita male per via di un’”arrabbiatura”. Sembra infatti che Alex Belli abbia riferito che la soprano avrebbe accusato il malore in seguito alla nomination da parte di Miriana Trevisan. Sin dagli istanti immediatamente successivi alla scelta della showgirl infatti, Katia è apparsa su tutte le furie. ““Vieni da me, ma stro**a, non ho capito“ ha infatti reagito arrabbiata.

“Hai capito che coraggio che ha? Le tiro una scarpa in testa che le faccio un buco“ ha continuando scaldandosi ancora di più.

La reazione della Ricciarelli non è passata inosservata al mondo dei web. Sui social infatti in molti l’hanno contestata. A dire il vero, non è la prima volta che la cantante perde le staffe nella casa. Una decina di giorni fa infatti si era scontrata duramente con Alex Belli. “Ti allungo una sberla” aveva detto allora al concorrente.