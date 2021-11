Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 25 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 25 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Gemelli! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Questa, cari amici dei Gemelli, non sembra essere affatto una buona giornata di giovedì, come d’altronde lo è tutta la vostra settimana. Dovreste sentirvi leggermente nervosi, sicuramente più del solito, a causa di un rapido ma fastidioso Mercurio opposto.

Mantenete la calma con il partner, non litigate, e sul lavoro se aveste qualcosa da dire, allora fatelo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 25 novembre: amore

La giornata amorosa che vi attende, insomma, non sembra poter regalare delle grandi soddisfazioni in questo giovedì, cari amici dei Gemelli impegnati stabilmente.

Dovrete anche stare particolarmente attenti a non date in escandescenza con la vostra dolce metà, correndo il rischio di litigare e finire pure per sentirvi in colpa. Potete evitare tutti i problemi!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 25 novembre: lavoro

Lavorativamente parlando, invece, questa giornata di giovedì sembra darvi la possibilità unica di farvi valere. Se aveste da dire qualcosa ad un collega, magari a causa di uno sgarro o di un lavoro fatto male, allora fatelo, ovviamente senza litigare.

Non sollevate polveroni inutili, ma parlate direttamente con l’interessato e risolvetela rapidamente.

Le previsioni per la settimana dei Gemelli

Questa, secondo le letture degli astri e dei loro transiti fatte da Paolo Fox, sembra essere una settimana fastidiosa da vivere per voi. Sarà il Sole ad esservi opposto e fastidioso, carissimi nati sotto i Gemelli, riducendo notevolmente il vostro possibile impegno, che sia lavorativo o amoroso. Le idee che vi animano, però, sono ottime, ma magari confrontatevi con qualcuno.

