Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 25 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 25 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Pesci! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La giornata che vi attende alle porte di questo giovedì, cari amici dei Pesci, sembra essere piuttosto sottotono in generale, ma senza nessun grande stravolgimento o problema per voi!

Ora quei ricordi passati si stanno facendo opprimenti, affrontateli con il partner, oppure cercate di cacciarli via, non servirà a nulla rimuginarci. Il lavoro, invece, richiede piccole attenzioni.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 25 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 25 novembre: amore

Occhio a questa giornata amorosa di giovedì perché inizierà in maniera leggermente sottotono, allontanandovi dal partner per pensare a quei problemi passati.

Cercate, invece, l’aiuto della vostra dolce metà, potrebbe essere fondamentale per superarlo velocemente e potreste anche guadagnarvi un pomeriggio veramente emozionante!

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 25 novembre: lavoro

Dal punto di vista della sfera lavorativa, invece, nel corso di questo giovedì sembra necessario che prestate un pochino di attenzione in più a ciò che fate, carissimi Pesci. Non dovreste trovarvi in mezzo a nessun grande problema, ma potreste trovarvi a perdere tempo per risolvere qualcosa che avreste potuto fare meglio fin dall’inizio.

Le previsioni per la settimana dei Pesci

Amici nati sotto il segno dei Pesci, la settimana che state vivendo in questo momento non sembra essere interessata da nessuna particolare novità, né da un entusiasmo particolarmente marcato. Forse vi torneranno alla mente dei problemi passati, che però dovrebbero rimanere nel passato. Il consiglio di Paolo Fox è quello di confrontarvi attivamente con il partner, se fosse necessario.

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni