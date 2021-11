Adriana Volpe su Sonia Bruganelli, scoppia la pace tra le opinioniste del GF Vip 6: le sue ultime parole

TV e Spettacolo

Tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sembra essere iniziata una tregua. Lo testimoniano le parole della prima nei confronti della moglie di Paolo Bonolis, con la quale si è scontrata più volte dall’inizio di questa edizione del Grande Fratello Vip di cui entrambe sono opinioniste. La Bruganelli raccoglierà il ramoscello d’ulivo?

Adriana Volpe come Pina Fantozzi: “Sonia, io ti stimo moltissimo…“

Scoppia la pace tra Adriana Volpe e la collega Sonia Bruganelli, a mani basse il rapporto più complesso e insieme interessante di questa edizione del GF Vip 6.

Per parecchie puntate il vero show è andato in scena nello studio di Alfonso Signorini e non nella Casa: la lite tra le due opinioniste ha alimentato tensioni e fatto molto parlare, visto anche il coinvolgimento di terze persone, nello specifico Giancarlo Magalli. Ora, però, sarebbe tutta acqua sotto i proverbiali ponti: in una recente intervista alla rivista Confidenze, la Volpe ha infatti speso parole al miele per la moglie di Paolo Bonolis.

Adriana Volpe, infatti, ha descritto così il loro rapporto: “La stimo molto, è una donna di spessore e conosce i meccanismi della tv“.

Una frase dagli echi fantozziani: così la Pina dichiarava il suo affetto (ma mai amore) verso lo sfortunato Fantozzi. Allo stesso modo, anche la Volpe sembra proporre una tregua ma mantenere allo stesso tempo le distanze dalla Bruganelli. Ha infatti aggiunto: “È laureata, come me, ma abbiamo un senso dell’ironia differente“.

La lite tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al GF Vip 6

Tutto è partito ormai anni fa, con una lite ormai storica tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Nel quadro già teso tra i due è entrata a gamba tesa la Bruganelli, con un selfie assieme al conduttore che non è passato inosservato.

La Volpe ha replicato piccata: “Dio li fa e poi li accoppia” e da lì ne è nato un caso finito come parte integrante di una o e più puntate del GF Vip 6, con buona pace dei coinquilini della Casa. Sulla vicenda, è intervenuto anche un commentatore d’eccezione, Maurizio Costanzo.

Rispondendo ad una lettrice che gli ha manifestato un po’ di malcontento per il continuo protrarsi della lite tra Magalli e la Volpe, Costanzo si è detto d’accordo: “Ha stancato. Basta polemiche, deve tornare a fare il conduttore. Paola Perego e Simona Ventura cambino argomento, se credono“.

Il riferimento è al fatto che la storia del selfie è stata ripresa anche a Citofonare Rai 2, dove, molto probabilmente, troverà spazio anche la storia della pace ritrovata tra le due opinioniste.