Giancarlo Magalli e la foto con Sonia Bruganelli: “È stata una provocazione” verso Adriana Volpe

Giancarlo Magalli ha parlato per la prima volta della querelle che ha visto recentemente coinvolte Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il conduttore, intervistato a Verissimo, ha rivelato che l’intento della fotografia scattata con la moglie di Paolo Bonolis era proprio quello di provocare la Volpe, sua ex collega a I Fatti Vostri. Il conduttore ha così ‘smascherato’ la Bruganelli, che aveva negato ogni frecciatina.

Giancarlo Magalli ‘smaschera’ Sonia Bruganelli: “L’intento era chiaro“

Giancarlo Magalli è intervenuto nella querelle tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che si sta dilungando ormai da qualche giorno.

Il ‘pomo della discordia’ è stata la fotografia postata dalla moglie di Paolo Bonolis che la ritrae assieme a Magalli: da tutti è stata considerata una provocazione nei confronti della Volpe. E, proprio in diretta al Grande Fratello Vip, le due opinioniste se le sono dette di santa ragione scatenando la polemica in studio.

Ad oggi, però, è lo stesso Giancarlo Magalli a mettere le cose in chiaro. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata che andrà in onda domenica 3 ottobre, il conduttore ha svelato per quale motivo quella foto sia stata scattata.

“È stata una provocazione e lo sapevamo! Era una foto fatta con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare“: le sue parole. Il conduttore ha così ‘smascherato’ la Bruganelli, che aveva spiegato al GF Vip come, dietro quella foto, non ci fosse alcun intento di provocare una reazione in Adriana Volpe. E aggiunge, rimarcando il concetto: “L’intento era chiaro: che lei la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico.

Io non ho fatto niente“.

Giancarlo Magalli attore: il giudizio di Adriana Volpe

Per Giancarlo Magalli è un periodo d’oro, nonostante questa recente polemica che l’ha visto indirettamente coinvolto. L’ex conduttore de I Fatti Vostri ricoprirà infatti il ruolo di un vescovo nella fiction Rai Don Matteo. Sul ruolo di attore, inedito per Magalli, è intervenuta proprio la sua ex collega Adriana Volpe.

Intervenuta a Casa Chi, la conduttrice ha espresso il suo parere su questa nuova avventura professionale che il suo ‘nemico giurato’ andrà ad affrontare: “Credo che per lui sia una bella opportunità professionale e che se il personaggio è buono, intendo nella fiction, tutto questo potrebbe aiutarlo a trasmettere un’immagine più dolce di sé“,