Lo speciale di Frontiere: Rai3 per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

La Rai tutta intende mettere a disposizione dei telespettatori una ricca offerta in concomitanza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Su Rai3 sarà l'occasione di vedere lo speciale di Frontiere dal titolo Gli uomini non cambiano, un occasione di dibattito intorno al doloroso tema.

Va in onda in prima serata su Rai3 lo speciale condotto da Franco Di Mare che, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre 2021, intende porre l’attenzione sul tema. Lo speciale di Frontiere dal titolo Gli uomini non cambiano va in onda a partire dalle ore 21:20 di oggi proponendo al pubblico il racconto di alcune vittime di violenza che parleranno delle loro dolorose esperienze, gli interventi di esperti di giustizia e sociologia in compagnia anche di volti noti della televisione come Franca Leosini e Veronica Pivetti, tutti con l’intento di raccontare la violenza sulle donne.

Non ci sarà solo questo speciale nell’offerta della Rai in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dato che la televisione pubblica ha infatti scelto di proporre una ricca programmazione a riguardo.

In occasione della Giornata internazionale di oggi giovedì 25 novembre la Rai offre più occasioni di spunto per tutti i telespettatori che abbiano voglia di approfondire il tema della violenza sulle donne, passando dall’idea di educare per fermare la brutalità della nostra società.

L’offerta che manda in onda questa sera in prima serata su Rai 3 mette il pubblico di fronte allo speciale di Frontiere – Gli uomini non cambiano, condotto dal direttore del canale Franco Di Mare. In studio Franca Leosini e Veronica Pivetti oltre all’autrice Matilde D’Errico, anche conduttrice di alcuni programmi che aiutano a riconoscere i comportamenti pericolosi messi in atto verso le donne, ed ancora Dacia Maraini, Fabio Roia, Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano, il costituzionalista Alfonso Celotto, e quella di Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica a Perugia, non mancheranno poi gli approfondimenti dello psichiatra Paolo Crepet, del filosofo Paolo Ercolani e della psicologa Umberta Telfener.

La Rai ricorda il numero da chiamare: 1522

Nella giornata di oggi tutte le trasmissioni Rai saranno accomunate dal filo diretto con il pubblico rappresentato dal numero gratuito antiviolenza e stalking 1522 che verrà ricordato dai conduttori, dai giornalisti e dai protagonisti delle fiction Rai in coda a ciascun programma, tg e messa in onda.