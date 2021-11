Oroscopo Paolo Fox Acquario oggi 26 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 26 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Acquario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Ancora una brutta ed impegnativa Luna nella vostra orbita celeste sembra attendervi in questo venerdì, carissimi Acquario. Ecco che, dunque, la vita amorosa ancora non regala grandi soddisfazioni, specialmente a voi amici single.

Mentre, sul lavoro potreste trasformare quell’insoddisfazione in una grande determinazione per raggiungere qualcosa!

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 26 novembre: amore

State, dunque, ancora attenti alla vostra vita amorosa perché non tutto sembra andare ancora secondo i vostri piani o le vostre volontà, cari amici dell’Acquario.

Nulla di grave, purché ovviamente teniate la lingua dietro ai denti e non solleviate polveroni per un non nulla. Amici single, voi pensate un po’ agli amici che tanto le opportunità mancano.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 26 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa di venerdì alcune situazioni sembrano potervi sfuggire leggermente di mano, cari Acquario. Anche qui, nulla di grave, ma un certo senso di insoddisfazione o delusione potrebbe prendersi possesso di voi, abbattendovi.

Cercate di trasformalo in determinazione, potete spaccare il mondo se lo volete!

Le previsioni per la settimana dell’Acquario

Questa vostra tranquilla settimana, almeno secondo Paolo Fox, sta progressivamente giungendo alla sua fine, carissimi amici nati sotto il segno dell’Acquario! Alcune questioni lavorative dovrebbero avervi interessati, e se non l’avessero ancora fatto, forse potrebbe convenirvi fronteggiarle voi, per risolverle prima di dicembre. L’amore, però, è stato un pochino sottotono, forse anche nel fine settimana.

