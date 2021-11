Oroscopo Paolo Fox Leone oggi 26 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 26 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi amici del Leone, questa giornata di venerdì sembra essere veramente ottima per voi, con una Luna veramente grandiosa che continua ad illuminare la vostra strada!

In generale, l’amore procede benissimo e forse quei grandi progetti potrebbero partire prima delle fine del mese. Il lavoro, invece, vi regala una grandissima fiducia in voi stessi!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 26 novembre: amore

Ottimo e gratificante, dunque, l’amore che dovrebbe attendervi in questa giornata di venerdì, cari amici del Leone!

Voi che da tempo siete stabilmente impegnati, in particolare, sembrate essere vicinissimi dal concretizzare quell’importante progetto che avete in mente! Mentre, amici single, se non avete conosciuto nessuno allora sapete cosa fare!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 26 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che vi attende alle porte di questo venerdì, dovreste sfruttare quella grandissima fiducia in voi stessi che vi anima! Potete ottenere, anche con grande facilità, qualsiasi cosa vogliate, ma dovete ovviamente impegnarvi!

Non ambite troppo in alto, però, carissimi amici del Leone, almeno per il momento!

Le previsioni per la settimana del Leone

Nella settimana che sta giungendo al suo termine, carissimi nati sotto il Leone, sembrate aver attraversato degli ottimi momenti di unione con la vostra dolce metà, almeno secondo quanto letto da Paolo Fox! Voi single potreste aver conosciuto qualcuno di emozionante, mentre però il lavoro sembra aver causato ancora qualche piccolo grattacapo.

