Chi è Cristiana dell’Anna, Patrizia Santoro in Gomorra – La serie. Dettagli sull’attrice e il personaggio

Chi è

Molto riservata sulla sua vita privata, il pubblico televisivo italiano ha conosciuto Cristiana dell’Anna con la serie Un posto al sole. La sua carriera poi è proseguita fino al momento dell’importante ingresso nel cast di Gomorra – La serie, per a quale interpreta il ruolo di Patrizia Santoro. La serie è amatissima dal pubblico italiano, che proprio in questi giorni potrà finalmente conoscerne l’epilogo grazie all’arrivo su Sky della tanto attesa ultima stagione.

Cristiana dell’Anna, la sua carriera

Nata a Napoli il 24 agosto 1985, nel 2011 Cristiana dell’Anna fa il suo esordio come attrice nel film Third Contact.

Nel 2012 recita anche nella web serie Soma, ma è con la soap opera Un posto al sole che si fa conoscere dal pubblico televisivo italiano. Nella celebre serie, trampolino di lancio per molti attori partenopei come lei, di cui fa parte fino al 2016, interpreta il doppio ruolo delle sorelle gemelle Micaela e Manuela Cirillo.

In seguito, dal 2016 al 2019 entra a far parte del cast di Gomorra – La serie, in cui interpreta Patrizia Santoro. La serie di Stefano Sollima, tratta dal romanzo di Roberto Saviano è ormai arrivata al capitolo finale, la stagione 5.

Intanto nel 2018 la vediamo in In punta di piedi, film ambientato a Napoli che racconta la storia vera di una ragazza di 11 anni con il sogno di diventare un’étoile della danza classica.

Nella sua filmografia si possono trovare, inoltre, anche ruoli all’interno di alcuni cortometraggi. Cristiana dell’Anna, però, non si dedica solo alla recitazione. Il 23 dicembre 2020, infatti, fa il suo esordio anche nel mondo della musica con il singolo Carpe D.M. composto per lei dal musicista napoletano Carlo Lomanto.

La vita privata di Cristiana Dell’Anna

Cristiana dell’Anna è molto riservata e non ama parlare della sua vita privata. Sappiamo, però, che il 1 settembre 2018 è convolata a nozze con il suo fidanzato Emanuele Scamardella. La cerimonia, celebrata in Toscana, sarebbe stata, secondo il magazine Elle, molto intima e romantica.

Emanuele, marito di Cristiana, è napoletano come lei, non fa parte del mondo dello spettacolo e non avrebbe neanche mai espresso il desiderio di entrarci. Nonostante questo, rispetta molto la professione della moglie. Nel complesso, la coppia non ama stare sotto i riflettori del gossip e si hanno pochi dettagli sulla loro via privata.

Patrizia Santoro, tutto sul personaggio di Cristiana Dell’Anna in Gomorra – La serie

Patrizia Santoro, interpretata da Cristiana dell’Anna, ha fatto la sua entrata in Gomorra – La serie a partire della seconda stagione. Rimasta orfana a 13 anni sia di madre che di padre, vive con suo fratello Alessio e le sue due sorelle Silvana e Maria che si impegna ad accudire nell’ambiente difficile in cui vivono. È una ragazza caparbia, dal carattere forte e disposta al sacrificio; saranno proprio queste sue caratteristiche che la portano in poco tempo a cambiare il suo status.

Passa, infatti, da una situazione di disgrazia ad una posizione sociale molto buona.

Quando appare in Gomorra – La serie, Patrizia è la giovane capocommessa del negozio di moda più celebre di Secondigliano, dove fanno shopping quotidiano le donne più importanti della città. Quando suo zio le presenta Don Pietro, lei ne rimane subito affascinata. Questo incontro le cambierà per sempre la vita e decide di mettere le sue abilità al servizio di Don Pietro. Diventa, quindi, i suoi occhi e le sue orecchie, fonte preziosa di informazioni, raccogliendo tutte le voci che passano all’interno del suo negozio.

Quando Don Pietro viene ucciso, sicura sul pensiero di vendicare il suo amante, Patrizia si trasforma in un’assassina doppiogiochista. All’inizio della quarta stagione, infatti, è proprio lei a gestire il clan. Infine, dopo varie vicissitudini, che la portano anche ad essere arrestata e a passare un periodo in carcere, viene uccisa a causa di una totale mancanza di fiducia.