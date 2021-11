Gigi D’Alessio racconta della sua nuova vita con Denise Esposito e rivela: “Sono molto felice”

Gossip

Gigi D’Alessio rompe il silenzio sulla sua relazione con Denise Esposito, iniziata la scorsa primavera. Intervistato da Novella 2000, l’artista si è dimostrato particolarmente felice della sua nuova vita con Denise, incinta del quinto figlio del cantante che dovrebbe nascere nel mese di gennaio 2022. Gigi descrive la compagna 29enne come una ragazza “dolcissima” e “molto riservata“, due pregi che l’hanno spinto ancora di più ad innamorarsi di lei.

Gigi D’Alessio, la nuova vita con Denise Esposito: “Sto benissimo.

Divento papà”

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e la compagna Denise Esposito procede a gonfie vele. Il cantante si prepara a diventare padre per la quinta volta: ebbene sì, la 29enne è in dolce attesa già da parecchi mesi e la scadenza sarebbe fissata a gennaio 2022. Questo è quanto riporta lo stesso cantante che ha raccontato ai microfoni di Novella 2000 la sua nuova vita al fianco di Denise, avvocata napoletana. “Sto benissimo, divento papà a gennaio del mio quinto figlio e ho accanto una ragazza dolcissima. La mia vita con lei a Roma è molto felice” ha dichiarato il 54enne.

Gigi D’Alessio parla della fidanzata Denise: “Apprezzo molto la sua riservatezza”

Denise Esposito, prima ancora di essere la fidanzata di Gigi D’Alessio, è sempre stata una delle più grandi fan del cantante. Anche in dolce attesa sostiene senza sosta il compagno 54enne, accompagnandolo su e giù per Milano, dove sta lavorando come giurato nel programma di Antonella Clerici: “Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior“. Nonostante abbia al fianco un’artista come Gigi, con i riflettori sempre puntati addosso, Denise Esposito non si è lasciata trascinare nel vortice della popolarità.

Il fatto di voler continuare a mantenere riserbo sulla sua vita, sarebbe stato in parte uno dei motivi che ha fatto innamorare il cantante della fan napoletana.

“Sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi.” Racconta l’ex compagno di Anna Tatangelo. “È molto riservata. Ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: continue frecciatine tra i due ex fidanzati

Non possiamo sapere se quest’ultima frase pronunciata dal cantante, non si riferisse proprio alla sua ex compagna Anna Tatangelo. Sicuramente, i rapporti tra i due non sembrerebbero essere dei più pacifici, dopo i 14 anni di relazione e un figlio, Andrea, di 11 anni. La notizia della gravidanza di Denise Esposito, in particolare, avrebbe lasciato la cantante abbastanza sconcertata. Secondo alcuni Anna non avrebbe apprezzato la rapidità con cui il cantante partenopeo si starebbe ricostruendo una nuova vita al fianco di Denise, dall’altra parte vi sarebbe invece il dispiace per non aver appreso la notizia direttamente dall’ex ma tramite i giornali, soprattutto per rispetto nei confronti del loro figlio Andrea.