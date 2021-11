Grande Fratello Vip anticipazioni: ospiti e argomenti della nuova puntata. Oggi una nuova eliminazione

Programmi TV

In attesa di vedere i nuovi ingressi di lunedì prossimo, la puntata di oggi non deluderà i telespettatori del reality show più longevo della televisione italiana. Ecco di cosa tratterà la nuova puntata di venerdì 26 novembre.

Venerdì 26 novembre 2021 torna in onda il Grande Fratello Vip 6 con il suo secondo appuntamento settimanale. Il reality show affronta un’altra scottante puntata in attesa di scoprire quali saranno i nuovi Vip ad entrare nella Casa a partire dalla prossima puntata. Intanto il conduttore Alfonso Signorini si muoverà tra i temi di questo appuntamento affiancato come sempre da Sonia Bruganelli e da Adriana Volpe. Tante le tematiche da affrontare tra l’atteso ingresso in casa dell’agguerrita Delia Duran moglie di Alex Belli ed anche il verdetto del televoto da casa che vede una gara tutta al femminile tra Sophie, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Carmen Russo.

Scopri gli ospiti ed i temi di puntata.

Le anticipazioni della puntata di questa sera

Torna oggi venerdì 26 novembre 2021 su Canale 5 il Grande Fratello Vip 6 con il conduttore Alfonso Signorini che spera di affermarsi per la prima volta nella gara dello share con gli altri programmi trasmessi in prima serata, contando anche sul fatto che debutta oggi la nuova sfida contro il ritorno di The Voice Senior su Rai1.

Le tematiche di puntata saranno tante a partire dal televoto con i 4 agguerriti nominati che per la prima volta di venerdì non saranno coinvolti in una eliminazione. Al televoto ci sino finiti la sempre presente Sophie, la sempre più odiata Miriana Travisan che non ha fatto neanche in tempo a pescare il prezioso biglietto di ritorno che già è finita nuovamente nominata, la sempre polemica Katia Ricciarelli e la sportiva Carmen Russo che ormai ci ha fatto il callo a ritrovarsi in questa situazione.

La nuova puntata di venerdì 26 novembre del GF Vip 6

La nuova puntata di oggi venerdì 26 novembre 2021 sempre su Canale 5 si preannuncia come scoppiettante per via dell’annuncio ingresso di Delia Duran in casa.

Andrà in scena i solito confronto costruito o il rapporto con il marito Alex Belli arriverà ad un punto di rottura? Lo scopriremo stasera quando i due commenteranno insieme anche le immagini che raffigurano l’attore ritornato ad essere vicinissimo a Soleil anche e soprattutto in occasione della festa per il Thanksgiving Day.

Non mancheranno poi gli approfondimenti sui due nuovi ingressi Patrizia Pellegrino e Maria Monsè prima di mettersi in attesa per i nuovi scoppiettanti ingressi di lunedì prossimo.