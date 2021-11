Katia Ricciarelli asfalta Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip per l’eliminazione: “E non piangere”

Grande Fratello

Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan si confrontano al Grande Fratello Vip prima dell’eliminazione per la quale sono tutte e due in ballo. Le due coinquiline hanno avuto alti e bassi, ma la soprano non ha perdonato alla showgirl di averla nominata dopo aver mostrato di esserle amica per le due settimane precedenti. Katia Ricciarelli le chiede conto di questo comportamento, ma Miriana Trevisan difende le sue azioni, pur non riuscendo a spiegare il perché della “pugnalata alle spalle”.

Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan: il confronto al Grande Fratello Vip

Katia Ricciarelli dice finalmente quello che pensa a Miriana Trevisan, stavolta senza esagerare con insulti e gesti teatrali, ma con la calma e freddezza di chi è rimasta ferita.

“Mi sono sentita tradita, perché da 15 giorni avevamo ripreso un rapporto, eravamo legate“, dichiara la cantante lirica, “Veniva nella mia stanza, stavamo insieme. Questo è stato fino a mezz’ora prima della nomination, non ho capito perché… La vendetta? Non capisco“.

Per Katia Ricciarelli, infatti, la sorpresa di vedersi nominata da Miriana dopo che le due avevano fatto pace è stata una vera e propria pugnalata.

Miriana tenta di spiegare: “Quattro giorni prima mi aveva votato lei a me, anche io potevo sentirmi tradita. Mi hai sorriso come a dire ‘vabbè ho dovuto votarti‘”.

Katia Ricciarelli stronca Miriana Trevisan: “E non piangere, piangi sempre”

Katia Ricciarelli però non ci sta e a Miriana replica: “Tu hai una grande arte, di fifottare sopra quello che ti viene detto“. Poi, sul voto che lei aveva dato a Miriana spiega: “Io sono serena e ti ho votato perché a me Katia donna, non Ricciarelli, ha dato fastidio il modo in cui hai trattato Nicola.

Anche io ho avuto fidanzati e presunti fidanzati, ma non li ho mai presi a pesci in faccia. Poi ti ho chiesto scusa perché ho visto che in te c’era il sentimento nei miei confronti. Dopo 15 giorni in cui hai fatto tutto quello che era immaginabile che un’amica facesse, mi hai votato“.

Miriana nega di essere stata scorretta con Nicola Pisu: “Io ribadisco con tutta la mia fierezza che con Nicola non hai visto molte cose, io l’ho trattato sempre con onestà tanto da allontanarlo per non farlo sentire“. Ma Katia ormai non perdona e vedendo che Trevisan sta per lasciarsi sopraffare di nuovo dal pianto, le dice: “E non piangere, sei sempre con gli occhi bagnati”.

Il Grande Fratello Vip si schiera sulla lite tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan

Tornate insieme agli altri coinquilini, le due gieffine continuano a battibeccare, e Katia spiega di nuovo perché è così ferita: “Le parole sono dettate da un momento di rabbia, ma tu l’hai detto con calma ‘vendetta’. È una brutta cosa quello che hai detto“. L’accusa è che Miriana abbia finto di essere amica per poi cogliere l’opportunità al volo per fargliela pagare.

Anche la Casa è schierata, principalmente con Katia Ricciarelli.

Manila Nazzaro ha definito “assurda” la nomination di Miriana. “Quando una donna come Katia Ricciarelli ti riaccoglie nel suo mondo, non doveva esistere il ‘te l’avevo promesso’. Katia è talmente schietta e vera che è impossibile non capirla“, dichiara la conduttrice. Sophie Codegoni, invece, è con Miriana: “Nessuno sta considerando le parole, perché anche Miriana ci è rimasta male, non è carino sentirsi dire ‘traditrice’“.