Nicola Pisu e il flirt con Miriana Trevisan: dai baci alla rottura con la concorrente del Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Nicola Pisu ha concluso la sua avventura al Grande Fratello Vip con l’eliminazione, ma nella Casa sono ancora freschi i ricordi della sua esperienza. Oltre alle amicizie, il concorrente è stato anche il simbolo di una love story che sarebbe potuta decollare e che invece è fragorosamente crollata a terra. Il flirt con Miriana Trevisan, che tanto ha fatto sognare all’inizio, è ora per lui solo un lontano ricordo.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan: baci e attrazione nella Casa

Nicola Pisu è stato uno dei protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, nel corso della quale ha fatto parlare di sé per il suo avvicinamento a Miriana Trevisan.

I due coinquilini si sono studiati e analizzati a distanza in un primo momento, per poi capire che, a legarli, c’era un filo di attrazione e complicità. Era metà ottobre, quindi un mese dopo l’inizio del reality, quando la coppia si è scambiata il primo appassionato bacio nel cuore della notte.

Un’effusione accompagnata dagli applausi e l’incitamento dei coinquilini e che ha colto di sorpresa tutti i telespettatori.

Nessuno, infatti, aveva fino a quel momento sospettato che tra i due potesse esserci del tenero. Ma l’intesa di giorno in giorno è cresciuta, con la showgirl e il figlio di Patrizia Mirigliani che hanno replicato il bacio nella diretta successiva, in salone, di fronte a tutti. Tra le mura di Cinecittà la coppia ha proseguito questa fase di conoscenza, condita da momenti intimi, baci e romanticherie.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan sempre più distanti: la fine di un flirt

Tuttavia fuori dalla Casa in molti hanno iniziato a storcere il naso. Complice, soprattutto, l’iniziale e progressivo allontanamento di Miriana Trevisan da Nicola Pisu.

Le telecamere e la presenza del figlio che la attende a casa hanno portato la showgirl a distaccarsi, chiarendo al ragazzo di non voler correre troppo e di affrontare questa situazione fuori da Cinecittà, una volta finito tutto. Nel corso di una puntata è intervenuta anche Patrizia Mirigliani, la madre del ragazzo, che ha parlato con la coppia di questa situazione ed augurato al figlio solo la felicità.

Ma nel corso delle ultime settimane la situazione è drasticamente peggiorata. Nicola ha cambiato di umore, chiudendosi in se stesso e rispondendo con rabbia a eventuali parole di Miriana.

Il ragazzo, infatti, l’ha accusata di averlo illuso per tutto questo tempo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la frase, giudicata dai più a sfondo sessista, rivolta dal ragazzo alla coinquilina in fase nomination. I rapporti, da quel momento, si sono definitivamente congelati. Pisu è poi stato eliminato dalla Casa e il suo momentaneo rientro per un confronto con Miriana ha dimostrato, ancora un volta, come quel tenero flirt sbocciato un mese fa è ora solo uno sbiadito ricordo.