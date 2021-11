Oroscopo Paolo Fox Acquario oggi 27 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 27 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Acquario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

L’opposizione della Luna sembra essere veramente molto fastidiosa per voi amici dell’Acquario nel corso di questo fine settimana, e tenderà a renderlo un pochino sottotono.

Siate prudenti e non strafate, in nessun campo ma soprattutto sul posto di lavoro. Alcuni problemi, forse burocratici o forse legali, potrebbero finalmente risolversi!

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 27 novembre: amore

Questo fine settimana amoroso, insomma, potrebbe coniugarsi come positivo, ma sarà importante stare attenti al vostro umore.

Infatti non vi sentite molto a vostro agio, sia con il partner che con chiunque altro, ed è la Luna stessa a consigliarvi prudenza e pazienza. Amici single, non serve dirlo ma cercate di lasciar perdere per ora.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 27 novembre: lavoro

Lavorativamente parlando, invece, queste due giornate di sabato e domenica sembrano gridarvi a gran voce di non strafare o impegnarvi troppo. Non potete raggiungere dei grandi risultati per ora e se vi impegnaste troppo non fareste altro che stancarvi eccessivamente per nulla. Impegnate un po’ di tempo dietro a quei problemi burocratici o legali, se ci fossero.

Le previsioni per la settimana dell’Acquario

La vostra tranquilla settimana, cari amici nati sotto il segno dell’Acquario, vi ha richiesto una grande pazienza per andare oltre ad alcune questioni lavorative che sembrate aver efficientemente superato! L’amore, invece, in alcuni momenti vi ha decisamente lasciati con l’amaro in bocca, non vi siete sentiti molto compresi dal partner, quanto piuttosto giudicati.

