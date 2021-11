Arisa in un film a luci rosse? La cantante rompe il silenzio a Ballando con le Stelle: le sue parole

TV e Spettacolo

Si torna a parlare di Arisa e del suo possibile approdo nel mondo dei film a luci rosse: la cantante sembrava aver fatto intendere qualcosa del genere in alcune dichiarazioni, e la questione si è gonfiata a tal punto che è intervenuto anche Rocco Siffredi. Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Arisa è tornata sull’argomento.

Arisa rompe il silenzio sul film a luci rosse: la risposta a Ballando

Il contesto non poteva che essere più adatto: una bachata a tema sensualità, un altro bacio a Vito Coppola e una conversazione con la giuria che è subito diventata molto piccante.

Dopo il ballo di Arisa nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, infatti, la cantante ha dato prova di enorme sensualità nella sfida che la vedeva contrapposta a Sabrina Salerno. Selvaggia Lucarelli ha sottolineato che la Salerno ha mostrato l’aspetto “professionale” di questo tipo di atmosfera, mentre Arisa è stata più “amatoriale”. Il riferimento alle categorie del mondo dell’hard è evidente e ci ha scherzato sopra anche la diretta interessata, cui è stato poi chiesto di commentare la voci su una sua partecipazione ad un film porno.

Arisa ha negato di aver detto quella cosa, ma ha anche aggiunto: “Onestamente non ho nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso. È un lavoro come un altro. Se la mia professione dovesse prendere una strada più erotica e sensuale, non avrei nessun problema“.

Arisa nel mondo del porno: la replica di Rocco Siffredi

A Ballando con le Stelle, l’argomento ha molto imbarazzato Milly Carlucci, che non sapeva più come uscire dalla situazione. La Lucarelli ha obiettato che in realtà è sembrato un discorso da sindacalista, ma Arisa ha voluto puntualizzare ancora: “La televisione, anche quella per bene e generalista, è piena di pornografia tra le righe.

Quindi alla fine...”.

Il precedente della vicenda vede coinvolto anche Rocco Siffredi. Dopo alcune dichiarazioni di Arisa durante un’intervista, in cui avrebbe dichiarato che penserebbe di fare un soft-porn, ha fatto molto parlare la reazione del divo del porno: “Ho visto la sua dichiarazione e anche le foto che posta sui social. Ti devo dire che quando ho letto soft porno ho esclamato: ‘Che peccato!… Perché se volesse fare solo una cosa “soft’, io ne sarei inevitabilmente tagliato fuori“.