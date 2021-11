Lino Banfi e la moglie Lucia, malata di Alzheimer: la loro storia d’amore iniziata quasi 60 anni fa

Gossip

Lino Banfi è uno dei volti più conosciuti della televisione e del cinema italiano. Dalla commedia sexy alle fiction televisive, Banfi ha conquistato il cuore di grandi e piccini. Al suo fianco, dal 1962, c’è sempre stata Lucia, la moglie. I due hanno avuto due figli, Rosanna e Walter. La coppia è molto legata, avendo passato più di 50 anni assieme. Oggi, però, la moglie Lucia è affetta dal morbo di Alzheimer.

La storia d’amore tra Lino Banfi e la moglie Lucia

La storia d’amore che lega Lino Banfi alla moglie Lucia Lagrasta inizia quasi 60 anni fa.

I due si conoscono in Puglia, quando lui deve trasferirsi a Milano per seguire la carriera d’attore. Per anni si spediscono lettere. Tra varie vicissitudini, nel 1962 Lino e Lucia misero in atto la classica fuitina e si sposarono in segreto alle prime luci dell’alba. Da quel momento hanno passato ogni giorno della loro vita assieme. Durante la puntata di Verissimo del 17 ottobre con Silvia Toffanin, il comico ha parlato dei 60 anni d’amore con la moglie: “Non c’è una ricetta. È come una casa che si costruisce insieme, con sacrifici e sofferenze.

Poi non si demolisce più“.

La malattia di Lucia: la moglie di Lino Banfi

La vita tuttavia ha messo a dura prova la famiglia Lino Banfi. Prima la scoperta del terribile tumore della figlia (fortunatamente sconfitto) e poi la malattia della moglie Lucia, colpita dal morbo di Alzheimer. Una malattia che pian piano la sta portando a non riconoscere più il compagno di una vita e che non le permette di seguire facilmente le vicende di ogni giorno.

Lino Banfi e Lucia: la vita durante la pandemia

Lino Banfi è stato uno degli ospiti di Domenica In, in collegamento via Skype il 23 marzo 2020.

In questa occasione l’attore ha parlato con Mara Venier delle paure per le notizie che arrivano tutti i giorni. Ha raccontato anche di come la moglie Lucia, ora affetta da Alzheimer, stesse vivendo quel terribile momento. “Lucia fa un po’ più di confusione, mi dice ‘oddio dobbiamo morire tutti?” spiegava Lino, aggiungendo di fare di tutto per rassicurarla. Sempre durante la puntata di Verissimo aveva anche aggiunto, commuovendo il pubblico “In questo periodo mi fa tutte queste domande: ‘Ma non è che con la pandemia moriamo noi che abbiamo superato gli 80 anni?’. Pochi giorni fa mi ha chiesto: ‘Non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due?

Lei ha detto che se muoio prima io, non ce la fa”.