Lo Zecchino d’Oro: Carlo Conti ha scelto le canzoni. Claudio Baglioni e Marco Masini tra gli autori

Carlo Conti conduce la 64edizione della kermesse dedicata ai brani interpretati dai cantanti bambini. In gara figurano anche Claudio Baglioni e Masini. Chi ha scritto i testi e la musica delle canzoni in gara.

Zecchino d’Oro è pronto a svelare la sua 64esima edizione nel weekend del 3, 4 e 5 dicembre 2021. Saranno tre giornate ricche di musica ed emozioni dedicate non solo ai più piccini ma anche a tutta la famiglia che potranno seguire l’evento in davanti al televisore con la conduzione confermata di Carlo Conti. Il presentatore condurrà l’appuntamento finale nel pomeriggio di domenica 5 dicembre mentre le altre due giornate sono state affidate alla conduzione in coppia di Francesca Fialdini e Paolo Conticini. Tutto quello che c’è da sapere sulla 64esima edizione dello Zecchino d’Oro e tutte le 14 canzoni in gara scelte da Carlo Conti in qualità di direttore artistico.

Tra gli autori dei brani spiccano Claudio Baglioni, alla sua prima partecipazione in carriera, ed anche l’apprezzato Marco Masini.

La 64esima edizione dello Zecchino d’Oro in onda su Rai1

Lo Zecchino d’Oro ritorna in televisione per la sua 64esima edizione nel weekend che va dal 3 al 5 dicembre. La kermesse dedicata alle canzoni interpretate dai piccoli cantanti torna su Rai1 per la seconda volta in questo 2021 dopo aver recuperato l’edizione del 2020 per le ovvie ragione legate alla pandemia di Covid-19.

L’attesa gara tra i testi delle canzoni in lotta l’uno con l’altro andrà in scena in tre appuntamenti. Le prime due giornate rappresenteranno le due semifinali e vanno in onda il 3 e 4 dicembre nello slot pomeridiano solitamente occupato da La Vita in diretta, con la conduzione affidata al tandem formato da Francesca Fialdini e Paolo Conticini.

Quello che andrà in onda nel pomeriggio di domenica 5 dicembre sarà invece quello che decreterà il brano vincitore di questa edizione.

Carlo Conti sarà nuovamente al timone della competizione nello spazio successivo a Domenica In e si protrarrà fino al Tg1 della sera.

Le canzoni della 64esima edizione dello Zecchino d’Oro: in gara come autori anche Baglioni e Masini

Carlo Conti, come già successo lo scorso anno, riveste l’importante doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. A lui ed alla sua squadra quindi è spettata anche la scelta dei 14 brani in gara, tra i quali spiccano di certo i brani scritti dai grandi della nostra musica come Claudio Baglioni e Marco Masini.

Ecco l’elenco di tutti i brani in gara alla 64esima edizione dello Zecchino d’Oro: