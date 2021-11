Manila Nazzaro nominata al Grande Fratello Vip perde le staffe con le coinquiline: “Si sono coalizzate”

Grande Fratello

Non va giù la nomination a Manila Nazzaro, una delle protagoniste nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia, dopo la puntata di ieri, si confronta con Sophie Codegoni, una delle coinquiline che l’ha nominata, sul comportamento delle principesse Selassié. Secondo Manila, le sorelle si sarebbero coalizzate contro di lei, mandandola al televoto insieme a Carmen Russo, Clarissa e Lulù Haile Selassié e Soleil Sorge.

Manila Nazzaro, confronto con Sophie Codegoni sulla nomination

Manila Nazzaro non ha preso bene la nomination durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, in cui si sono un po’ rimescolati gli equilibri all’interno della Casa.

L’ex Miss ha affrontato Sophie Codegoni, chiedendole conto del suo voto contro di lei, ma l’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che non voleva rinominare Soleil Sorge: “Non sei mai stata in nomination Mani, tutti noi ci siamo stati. Non continuo a dare il carico su una persona. Ci sono due motivi: il primo è che ho parlato con Soleil e non me la sentivo di nominarla. Secondo motivo è stato il fatto che tutti siamo andati in nomination“.

Manila però accusa Sophie e le Princess di essersi coalizzate: “Io ho una testa pensante, non ho bisogno di chiedere consigli“, replica Sophie, che si chiede perché quando lei è stata nominata da diverse persone nessuno abbia pensato che ci fosse una coalizione ai suoi danni.

Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip: “Si sono coalizzate”

Manila Nazzaro però non lascia andare il sospetto che le tre principesse abbiano deciso insieme di nominare lei. Sophie riferisce che per Clarissa la motivazione della nomination contro Manila è stata di sentirsi spesso non considerata per la sua giovane età.

Manila però rigetta quest’accusa, sostenendo di aver cercato di darle consigli materni, e dichiarando di esserci rimasta male proprio per le attenzioni che ha sempre riservato alla minore delle Selassié. “Sulle ragazze non posso pensare che non si siano messe d’accordo in qualche maniera tacita“, continua Manila, “Però ci sta. Sono comunque sorelle e cercando di stare unite, cosa che non potrà succedere“.