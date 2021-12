Antonella Clerici rivela i retroscena della sua carriera e confessa: “Mi davano per spacciata”

TV e Spettacolo

Antonella Clerici e il racconto dei retroscena della sua carriera: le difficoltà e la determinazione per affrontarle, nonostante le critiche di chi non credeva nelle sue capacità.

Antonella Clerici ha rivelato alcuni retroscena della sua carriera. Al momento al timone di The Voice – Senior, la conduttrice ha ricordato momenti del suo percorso da conduttrice non proprio rosei. A quanto pare, in passato c’è stato chi ha dimostrato apertamente di credere ben poco nelle sue potenzialità e nel suo talento di presentatrice.

Antonella Clerici e i retroscena della sua carriera

Nessuno l’avrebbe mai detto, ma pure Antonella Clerici ha avuto dei momenti bui nella sua brillante carriera da conduttrice televisiva.

È stata lei stessa a rivelarlo in un’intervista alla rivista Vero Tv. “Tante volte nella carriera mi davano per spacciata, io invece come l’araba fenice ho dimostrato che non era così”, ha rivelato la Clerici. “Lo scetticismo mi galvanizza sempre, preferisco partire da sfavorita e dimostrare in corsa la forza delle mie idee”, ha proseguito. E pare che la determinazione e il duro lavoro abbiano premiato nel tempo l’amata conduttrice della Rai. Quello attuale è un periodo particolarmente roseo per la sua carriera. Antonella Clerici, infatti, è in onda sia al mattino con È sempre mezzogiorno, sia il venerdì sera con The Voice – Senior.

Antonella Clerici, tra The Voice – Senior e i progetti per il futuro

Nonostante la notevole esperienza come conduttrice televisiva, Antonella Clerici nel corso dell’intervista a Vero Tv non ha negato l’emozione e il timore per la nuova edizione di The Voice – Senior. “L’anno scorso eravamo degli outsider”, ha ricordato la conduttrice ripensando all’edizione precedente del programma.

“Stavolta ho un po’ più di tensione dopo gli ascolti positivi”, ha rivelato. Sorprendente anche quanto ha sostenuto a proposito dei suoi progetti per il futuro.

Infatti, chi si aspettava di vedere per sempre Antonella Clerici nella conduzione dei programmi televisivi rimarrà deluso.

“Come mi immagino da anziana? A curare le piante e a fare l’orto mi vedo, di certo non ancora a fare tv”, ha sostenuto la conduttrice. Nella sfera dell’amore, invece, pare non esserci nulla di programmato in vista. “Matrimonio? Per adesso non ci penso, magari un giorno ci svegliamo e ne abbiamo voglia”, ha rivelato Antonella Clerici.