Manuel Bortuzzo critica Lulù al Grande Fratello Vip, la confessione ai coinquilini: “Ci ha marciato su”

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo ha parlato ancora una volta del tormentato rapporto instaurato con Lulù Selassié nella Casa del Grande Fratello Vip. Chiacchierando con Patrizia Pellegrino, curiosa di sapere come sia nato e si sia evoluto il loro legame, il nuotatore ha lanciato una frecciatina indiretta alla ‘Princess’: “Lei ha marciato su quella cosa lì“. Parole che non farebbero affatto piacere alla giovanissima concorrente.

Manuel Bortuzzo torna a parlare del rapporto con Lulù Selassié

Il tormentato rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié tiene ancora banco nella Casa del Grande Fratello Vip.

Dopo l’avvicinamento iniziale, il loro legame si è deteriorato settimana dopo settimana tra le insistenze della ‘Princess’ e le prese di distanza del nuotatore. Ad oggi ciò che li unisce è una situazione di stallo totale, segnata da una pacifica convivenza nella Casa priva, però, dei baci e delle coccole iniziali. Il ragazzo aveva sin da subito detto di voler tutelare i propri spazi e i propri tempi, nonostante i continui pressing della concorrente che non voleva gettare alle ortiche quanto di buono costruito in questi due mesi.

Ma a parlare, ancora una volta, del loro complicato rapporto è stato lo stesso Manuel. Chiacchierando in veranda assieme a Patrizia Pellegrino, il giovane nuotatore ha spiegato alla neo-concorrente come siano andate le cose tra lui e Lulù. Il suo giudizio sulla ‘Princess’ non è così lusinghiero.

Manuel Bortuzzo stronca Lulù: “Ha marciato su quella cosa lì“

“Sono curiosa di capire: Lulù quand’è che ti ha colpito?” ha chiesto Patrizia Pellegrino a Manuel Bortuzzo. Il concorrente le ha così raccontato com’è nato e si è evoluto il rapporto con la coinquilina: “In realtà è nato tutto perché lei si è avvicinata, io mi sono avvicinato ma inizialmente non era niente.

Era un semplice scambio di affetto. Poi è stata anche un po’ montata come una cosa più grande di quella che era“. Ritenendo che la situazione sia stata ingigantita rispetto al reale rapporto che intercorreva tra di loro, Manuel ha rilasciato un giudizio negativo sul comportamento di Lulù: “Lei ha marciato su quella cosa lì perché è andata molto veloce, nonostante io le abbia detto che avevo i miei tempi.

E subito mi sono sentito in difficoltà, perché dall’altra parte avevo una persona che mi diceva cose importanti e io le dicevo: ‘Guarda che no’.

Poi attrazione fisica… Eccetera eccetera… Poi quando capisci che non ti prendi di testa, allora basta…“.

Un duro affondo che arriva poche ore dopo un’altra frecciatina alla ‘Princess’. In un video è stata pizzicata la reazione di Manuel all’ipotesi che Lulù, in nomination, venga eliminata nella puntata di stasera. “Magari” la risposta del ragazzo, che ha lasciato così trapelare speranza. Segno che i rapporti tra i due sono ormai, irrimediabilmente, compromessi.