Zelig prolungato: l’indiscrezione sul programma di Canale5 condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Programmi TV

Circola in rete una succosa indiscrezione che vedrebbe il prolungamento della messa in onda di Zelig. Tutto quello che c'è da sapere sul programma condotto da Bisio e dalla Incontrada.

Il programma di cabaret di successo delle reti Mediaset sembra essere tornato ai fasti di un tempo, con l’affetto del pubblico che sta dimostrando quanto di buono potessero aspettarsi i vertici delle reti di Berlusconi. Un riscontro quasi inatteso per quello che doveva essere solo un evento speciale e che ora inizia a far interrogare sul palinsesto di Canale5. Voci di corridoio riportano infatti di come Zelig, condotto in maniera eccelsa dalla collaudata coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, possa concludersi con una puntata in più rispetto alle 3 messe in programma. Tutte le indiscrezioni in merito al prolungamento di Zelig su Canale 5.

Le indiscrezioni sul prolungamento di Zelig

Il ritorno in televisione di Zelig ha piacevolmente colpito il pubblico di Canale5 con mix fatto di volti noti della comicità all’italiana e di astri nascenti della nostra risata pronti a spiccare il volo. Le risate hanno fatto da filo conduttore alle prime due puntate dello storico show comico che ha tenuto incollato allo schermo milioni di spettatori tanto da far segnare uno share oltre il 20%.

Un risultato pazzesco e fuori da ogni previsione che stando alle indiscrezione starebbe rimescolando il palinsesto della rete. Proprio in tal senso arrivano le voci di Fanpage.it, che stando alle sue fonti è in grado di dare per certo il prolungamento della trasmissione di un’altra puntata. Quindi le puntate non sarebbero più 3 ma bensì 4, con il gran finale di Zelig che per la gioia dei telespettatori si sposterebbe a giovedì 9 dicembre 2021.

Quando va in onda Zelig

Quella svelatavi qualche riga fa è di certo una grande notizia per i fan della trasmissione, che a questo punto possono prepararsi a prolungare le risate di un altro appuntamento.

Pertanto il pubblico della trasmissione potrà godersi il terzo e penultimo appuntamento con Zelig che andrà in onda giovedì 2 dicembre 2021 sempre su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 circa.

Sul palco del Teatro Arcimboldi di Milano tornerà tutta la squadra capitanata da Bisio e dalla Incontrada per svelare la messa in onda dell’appuntamento registrato qualche settimana fa nella storica cornice.