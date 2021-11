Claudio Santamaria e l’amore per Francesca Barra, l’attore rivela: “Ballò con me il suo primo lento”

Gossip

Claudio Santamaria ha voluto raccontare dettagli inediti del suo rapporto con la moglie Francesca Barra. La conoscenza tra l’attore e la giornalista è iniziata sin da adolescenti, recuperata nel corso degli anni e maturata ora in una dolcissima storia d’amore. In un’intervista Santamaria ha rivelato un tenero retroscena, quando, entrambi in giovane età, fecero un ballo insieme: “Fu il suo primo lento“.

Claudio Santamaria: il tenero retroscena su Francesca Barra

La storia d’amore tra Claudio Santamaria e Francesca Barra ha radici profonde, risalenti al periodo dell’adolescenza.

L’attore e la giornalista, infatti, hanno condiviso una buona fetta di giovinezza insieme l’uno al fianco dell’altro. La vita li ha poi portati ad imboccare strade differenti, tuttavia sono sempre riusciti a ritrovarsi e ad oggi sono una delle coppie più affiatate ed amate dello spettacolo. Nonostante il velo di riservatezza che aleggia sulla loro vita privata, Claudio Santamaria ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato dettagli inediti della sua conoscenza con Francesca Barra.

L’attore rivela, in particolare, un tenero aneddoto risalente all’adolescenza, durante un ballo assieme alla sua Francesca: “Quando lei aveva 12 anni e io 16, in Basilicata, ballò con me il suo primo lento. Ogni tanto, la rivedevo a Roma e le dicevo: vediamoci, ma non avevo il coraggio di chiederle il numero. Io che non mi sono mai visto bello, la vedevo troppo bella per me“. La coppia, alla fine, si è ritrovata e si è innamorata: “L’ho ritrovata poi dopo tanto tempo e ho aperto gli occhi su qualcosa di profondamente familiare“.

Claudio Santamaria e Francesca Barra in attesa di una femminuccia

Francesca Barra e Claudio Santamaria sono fidanzati dal 2017 e hanno coronato il proprio idillio d’amore convolando a nozze due volte: negli Stati Uniti nel 2017 e a Policoro nel 2018.

Il loro desiderio di costruire una famiglia insieme si è inizialmente infranto nel 2019, quando la giornalista ha annunciato su Instagram di aver perso il bambino che stava aspettando. Tuttavia la coppia non ha voluto perdere la speranza e, questa estate, hanno annunciato di attendere il loro primo bebè.

A Verissimo, poche settimane fa, la stessa Barra ha anche svelato il sesso del nascituro: la giornalista e l’attore attendono una femmina.

Grande felicità per la coppia che, da quel primo lento in età adolescenziale, ha fatto tanta strada per ritrovarsi, innamorarsi e, ora, costruire una bellissima famiglia.