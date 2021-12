Giucas Casella confessa un flirt con Tina Cipollari: la rivelazione dell’illusionista al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Giucas Casella ha rivelato al Grande Fratello Vip di aver avuto una frequentazione con Tina Cipollari in passato. L'illusionista sorprende tutti con la confessione in diretta.

Al Grande Fratello Vip, nella scorsa puntata, è emerso un nuovo scottante retroscena sul movimentato passato sentimentale di Giucas Casella. Durante un acceso confronto con Patrizia De Blanck, con la quale ha millantato di aver avuto una storia, l’illusionista ha anche citato il nome di un altro illustre volto della tv che sarebbe caduto tra le sue braccia in passato: Tina Cipollari. Il retroscena raccontato dal concorrente.

Giucas Casella e il flirt con Tina Cipollari

Giucas Casella non smette di sorprendere e, al Grande Fratello Vip, continua a sfornare racconti e rivelazioni decisamente piccanti sul suo vissuto sentimentale.

L’illusionista, uno dei protagonisti di questa edizione, ha confessato di aver avuto diversi flirt con numerose donne della tv e dello spettacolo: da Orietta Berti alla coinquilina Katia Ricciarelli, sino a Patrizia De Blanck. E proprio la frequentazione con quest’ultima, svelata ai coinquilini, ha portato all’immediata reazione della Contessa, che è voluta intervenire nel corso dell’ultima puntata per un confronto faccia a faccia con lui.

In giardino la Contessa ha negato ogni bacio o possibile flirt con Casella, il quale però è convinto: “Forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality, il ristorante, che venivo a casa… non ricordi nulla?“. E, in riferimento a quel periodo, ha rilasciato una scottante dichiarazione: “Mi telefonavi perché uscita dal ristorante, mi chiamavi ed eri gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari“.

Giucas Casella sorprende tutti: “La Cipollari lo sa benissimo“

Spunta così il nome di un altro volto noto della tv che, in passato, sarebbe caduto tra le braccia di Giucas Casella: nientemeno che Tina Cipollari.

Dopo aver udito il suo nome, Patrizia De Blanck si dice ulteriormente convinta della non veridicità delle dichiarazioni del paragnosta: “Beh oddio gelosa della Cipollari sicuramente non ero“. Ma il concorrente ne è convinto ed imperversa: “Poi sei andata anche da Barbara D’Urso a lamentarti… Ci sono i fatti“. Al punto che la Contessa va su tutte le furie: “Ma quali fatti, sono le ca**ate che stai dicendo te“.

Nel corso del confronto i due si sono rimpallati dichiarazioni reciproche, suscitando l’ironia in studio di Alfonso Signorini e non solo. Proprio il conduttore è voluto intervenire e, in preda alla curiosità, ne ha voluto sapere di più circa il possibile flirt tra Giucas e Tina Cipollari: “Giucas, ma dimmi una cosa: ma che sei andato pure con la Cipollari?

“. Il paragnosta pare convinto della sua ammissione, al punto da rilanciare: “La Cipollari lo sa benissimo, lasciamo perdere che è già una cosa vecchia“. In attesa di una possibile contro-risposta dell’opinionista di Uomini e donne, è certo che Giucas Casella non smette mai di sorprendere.