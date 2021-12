Greta Beccaglia, disposto il Daspo per il tifoso della Fiorentina che ha molestato la giornalista in diretta

Cronaca Italia

La questura di Firenze ha preso una decisione in merito al tifoso che a fine partita, sabato sera, ha molestato la giornalista Greta Beccagliamentre era in diretta. La giornalista stava aspettando i tifosi e proprio uno di loro, passando, l’ha schiaffeggiata sul sedere (e non sarebbe stato l’unico). Greta Beccaglia ha denunciato l’uomo, che nella giornata di lunedì è stato identificato e ora è stato emesso un primo provvedimento.

Il provvedimento della Questura di Firenze sul tifoso che ha molestato Greta Beccaglia

Tre anni di Daspo, senza altre prescrizioni, questo il provvedimento emesso dalla questura di Firenze contro il 45enne tifoso della Fiorentina.

L’uomo, identificato grazie ad un lavoro incrociato tra le immagini della ripresa tv e quelle della telecamera di sorveglianza, sarebbe un ristoratore. Il Daspo è entrato in vigore dalla giornata di oggi e sarà valido per i prossimi tre anni, ora l’uomo risulta indagato dalla procura di Firenze e l’ipotesi di reato sarebbe violenza sessuale.

Le scuse del tifoso alla giornalista

Il 45enne sarà protagonista di un’intervista a Le Iene, in onda martedì sera, nella quale racconterà quanto accaduto e farà le sue scuse a Greta Beccaglia.

Il programma di Italia 1 non è l’unico al quale il tifoso si è rivolto, a La Zanzara su Radio 24 ha detto: “Ho chiesto scusa e ci mancherebbe. Non volevo parlare con nessuno, solo andare alla macchina. Ho sbagliato.

Voglio incontrarla, quando lei vorrà“, ha spiegato, come riporta AdnKronos.

L’uomo ha poi aggiunto: “Cosa devo dire, ho sbagliato. A casa mi hanno detto come ti è venuto in mente, me l’ha detto anche la mia compagna. Sanno che non sono una persona cattiva.

Stiamo passando tutti i dispiaceri possibili del mondo“.

La denuncia di Greta Beccaglia

Greta Beccaglia aveva lanciato un appello affinché fosse possibile identificare l’uomo che l’aveva molestata. La giornalista ha comunque presentato una denuncia alla procura di Firenze, che ha aperto un fascicolo di indagine per violenza sessuale: insieme a lui sarebbe stato identificato anche un altro tifoso.