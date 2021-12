Oroscopo Paolo Fox Cancro domani 1 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 1 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Cancro! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici del Cancro, occhio a questo mercoledì perché sembrate dover fare i conti con la pessima posizione della Luna e di Venere nei vostri piani astrali.

Loro assieme, in angolo per di più negativo, ovviamente non renderanno semplice l’amore, state attenti a non litigare. Il lavoro, invece, potrebbe mettervi avanti ad una scelta, ma forse è sbagliata, occhio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 1 dicembre: amore

Luna e Venere negative, ovviamente, non sono mai una buona notizia, carissimi amici del Cancro, ed in questa giornata di mercoledì dovrete far fronte ad entrambe.

I sentimenti sono forti, ma qualcosa non va proprio secondo i vostri piani e questo vi innervosisce. Se pensaste, però, di farlo pesare sulla vostra dolce metà, allora sbagliereste, cercate in lei sicurezza, non un colpevole.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 1 dicembre: lavoro

La giornata lavorativa che, invece, sembra attendervi alle porte di questo mercoledì, non sembra essere negativa, almeno a livello astrale e guardano a quello che potreste riuscire a fare!

Tuttavia, potreste ricevere una qualche proposta, magari un contratto al posto di un altro, oppure un piccolo cambio di posizione, ma state attenti perché non sembra essere buona.

Le previsioni per la settimana del Cancro

Occhio, cari nati sotto il segno del Cancro, perché questa sembra poter essere una movimentata ed impegnativa settimana. Infatti, secondo le letture degli astri fatte da Paolo Fox, non riuscirete a scendere completamente a patti con un qualche cambiamento che vi ha interessati, ma che non volevate. Dovete fare delle scelte, anche se sofferte, entro il 2022.

