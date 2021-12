Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 1 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 1 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Gemelli! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici nati sotto il segno dei Gemelli, in questa ottima giornata di mercoledì sembrate veramente poter vivere degli ottimi momenti in amore, grazie a quella bellissima Luna che vi sorride dall’alto!

Cercate solo di evitare le futili polemiche, non ne ricavereste nulla di buono. Sul lavoro la situazione migliora leggermente, ma siete un pochino stufi e scocciati.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 1 dicembre: amore

Molto bene, dunque, per quanto riguarda l’amore in questa buonissima giornata di mercoledì, sostenuto ed allietato dalla Luna!

Voi amici dei Gemelli impegnati stabilmente sembrate poter vivere delle ottime ore di unione con la vostra dolce metà, specialmente verso sera! Mentre, amici single, nulla vi vieta di uscire, tanto vale sfruttare la Luna!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 1 dicembre: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, va detto che in questo mercoledì il clima generale attorno a voi sembra poter migliorare sensibilmente, ma nel frattempo avvertirete anche un leggero peso.

Infatti, le cose che fate vi sembrano sempre monotone e ripetitive, siete annoiati e questo vi spinge verso alcune notevoli distrazioni.

Cercate di rimanere concentrati, cari Gemelli!

Le previsioni per la settimana dei Gemelli

Le letture settimanali degli astri fatte da Paolo Fox sembrano indicare un importante periodo per voi, carissimi nati sotto il segno dei Gemelli! Questa settimana, infatti, vi riempirà di ottime idee, che potrebbero portare diversi vantaggi sotto praticamente tutti i punti di vista, ma soprattutto sul lavoro. A tratti avvertirete un po’ di noia, ma non dateci troppo peso!

