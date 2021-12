Oroscopo Paolo Fox Leone domani 1 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 1 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Questa giornata di mercoledì, carissimi amici del Leone, sembra essere veramente ottima per voi, con la bellezza della Luna, di Mercurio e del Sole dalla vostra parte!

Voi single, con questo ottimo cielo, potreste veramente conoscere qualcuno di nuovo, mentre sul lavoro potrete far fondo a delle capacità che da tempo tenevate nascoste, sfruttatele per ottenere qualcosa!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 1 dicembre: amore

Ottima, insomma, la giornata amorosa che vi attende alle porte di questo buonissimo mercoledì, specialmente per voi amici single del Leone!

Infatti, con quel meraviglioso cielo non sarà affatto complicato conoscere qualcuno di nuovo, e non si può escludere che si aprirà, quindi, un nuovo entusiasmante capitolo della vostra vita, approfittatene!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 1 dicembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che si configura al vostro orizzonte, carissimi Leone, tutto sembra procedere veramente bene!

Riuscirete a dar fondo a qualche vostra abilità particolare, che non credevate utile per il lavoro, ma che se sfruttata a dovere vi garantirà quasi sicuramente degli ottimi passi avanti!

Le previsioni per la settimana del Leone

Il cielo sopra alla vostra testa, carissimi nati sotto il segno del Leone, sembra essere veramente ottimo per tutta la durata di questa settimana, almeno stando alle letture fatte da Paolo Fox! Per un paio di giorni sembrate dover fronteggiare un fastidioso Saturno contrario, che accentuerà un po’ la noia e il senso di monotonia sul posto di lavoro. Fine settimana meraviglioso!

