Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 1 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 1 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Pesci! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Pesci, con questa giornata di mercoledì che aprirà il vostro mese di dicembre, sembrate entrare a tutti gli effetti in un ottimo momento di recupero, anche se non ancora completo.

Delle piccole perplessità famigliari si accompagneranno ad una tranquilla, e priva di novità, sfera amorosa. Il lavoro, invece, è stancante, avete bisogno di una pausa.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 1 dicembre: amore

La giornata amorosa che vi attende alle porte di questo mercoledì sembra essere decisamente tranquilla, pur essendo però priva di qualsiasi sorta di novità per voi, che siate single o impegnati.

Comunque, cari Pesci, potreste decisamente godere dell’ottima compagnia di chiunque animi il vostro cuore, che sia il partner, gli amici o quella persona che segretamente amate!

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 1 dicembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda il lavoro sembrate dover far fronte ad una notevole stanchezza che graverà sulle vostre spalle e che potrebbe rendervi meno produttivi del vostro solito.

Nulla di grave, d’altronde ultimamente vi siete veramente spezzati a schiena per fare del vostro meglio e ci siete riusciti, quindi ora prendetela con calma e riposate un pochino!

Le previsioni per la settimana dei Pesci

La vostra, amici nati sotto il segno dei Pesci, sarà una settimana particolarmente bella da vivere, con qualche ottima, e gratificante, opportunità ad attendervi qui e là! Alcune novità potrebbero decisamente allietarvi in amore o sul lavoro, ma secondo Paolo Fox ora come ora è importante che sostituiate o sistemiate quelle situazioni non proprio ottimali che vivete, prima di gennaio!

