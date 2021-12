Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 1 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 1 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Vergine! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Occhio, cari Vergine, a questa giornata di mercoledì perché non sembra essere buona né per l’amore, né per il lavoro. I rapporti stabili potrebbero procedere tranquillamente, ma forse una leggera agitazione immotivata non vi permetterà di sentirvi sereni.

Sul posto di lavoro, invece, il rischio di litigare sarà veramente alto, ma cosa ne guadagnereste?! Lasciate perdere.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 1 dicembre: amore

La giornata amorosa di mercoledì, insomma, sembra avere esiti decisamente poco chiari, carissimi Vergine.

Infatti, voi siete leggermente agitati, senza capire bene come mai, e se aveste un rapporto stabile con un Gemelli o un Sagittario, allora il rischio di litigare sarebbe veramente molto alto. State attenti, ma non fasciatevi la testi in anticipo, basta stare calmi!

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 1 dicembre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, carissimi amici della Vergine, fare dei passi avanti in questo periodo sembra piuttosto complesso, mentre però potreste almeno riuscire a concludere senza difficoltà le vostre classiche mansioni.

Occhio soprattutto, però, a non dare il via ad inutili e controproducenti, almeno per voi, litigi con superiori o colleghi.

Le previsioni per la settimana della Vergine

Carissimi nati sotto il segno della Vergine, in questa settimana sembrate dove tenere duro per qualche giorno a causa dell’opposizione del Sole e di Mercurio. Avvertirete una grande necessità di fare qualcosa di nuovo, almeno secondo Paolo Fox, ma nel frattempo sarà anche piuttosto difficile impegnarvi come vorreste. La stanchezza sarà tanta, ma il fine settimana vi rigenererà completamente!

