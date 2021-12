Oroscopo Paolo Fox Ariete domani 2 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 2 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Ariete! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La giornata che si aprirà per voi in questo giovedì, cari amici dell’Ariete, sembra dare il via ad un periodo in cui dovrete far fronte ad una Venere veramente fastidiosa.

State attenti, quindi, soprattutto all’amore che sembra essere leggermente teso. Il lavoro, invece, sembra sbloccarsi, finalmente, ma occhio ai nuovi possibili accordi e contratti.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 2 dicembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Ariete, 2 dicembre: amore

Venere inizierà, dunque, un lungo transito negativo nel vostro segno nel corso di questa giornata di giovedì, cercate di stare attenti, carissimi Ariete impegnati.

Dei vecchi dubbi o rancori sembrano riaffiorare alla vostra mente, rendendovi decisamente poco sereni con la vostra dolce metà. Evitate di discutere, e voi single evitate di sperare in qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Ariete, 2 dicembre: lavoro

Dal punto di vista della sfera lavorativa, invece, cari amici dell’Ariete, sembra importante che stiate soprattutto attenti ai nuovi accordi o contratti che potreste trovarvi a discutere, non sembrano essere affatto positivi per voi.

Il resto, però, procede in una buona serenità che vi mancava da tempo, sbloccando un paio di situazioni!

Le previsioni per la settimana dell’Ariete

Carissimi nati sotto il segno dell’Ariete, questa vostra settimana che darà il via definitivamente all’ultimo mese del 2021 sembra essere piuttosto buona! Il 2022, poi, sarà un anno veramente importante per i vostri vari obbiettivi di vita, che siano lavorativi o amorosi, almeno stando a quanto interpretato da Paolo Fox nei vostri transiti astrali!

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni