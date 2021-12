Bollette luce e gas in aumento anche nel 2022: quali sono le ultime stime per il prossimo trimestre

Economia

Il caro bollette non sembra fermarsi neanche nel 2022. Ecco le ultime previsioni sugli aumenti attesi nei prossimi mesi e a quanto potrebbe ammontare la spesa delle famiglie per luce e gas.

La crisi energetica sembra non allentare la propria morsa sui prossimi mesi: nel 2022 sarebbero previsti rincari sulle bollette e, senza l’intervento del Governo, potrebbero avere conseguenze importanti sulle famiglie. Ecco quali sono le ultime stime e quale potrebbe essere l’impatto sulle famiglie italiane.

Bollette in aumento, quali sono le stime sui rincari attesi nel 2022

Le tariffe del gas e dell’elettricità sono aggiornate ogni trimestre dall’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Secondo le stime effettuate da Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, per l’Ansa, dal 1° gennaio 2022 sarebbero previsti aumenti del 50% nelle bollette del gas e del 17%-25% per le bollette della luce. Questa previsione non tiene conto di eventuali interventi da parte del Governo per ammortizzare il caro prezzi in bolletta.

Caro gas e luce, di quanto sono aumentati i prezzi nell’ultimo trimestre

Per quanto riguarda il gas, Tabarelli ha spiegato che nel trimestre ottobre-dicembre 2021 il prezzo al metro cubo ha raggiunto la cifra di 0,95€ e, a causa dell’andamento fuori controllo dei mercati internazionali, nel trimestre gennaio-marzo 2021 potrebbe arrivare a 1,40€.

Per fare un confronto, Tabarelli ha precisato come chi abbia stipulato contratti a lungo termine paghi il gas 0,35€ al metro cubo. A influenzare il prezzo delle bollette della luce sarebbe invece il metano, perché gran parte della corrente elettrica viene prodotta da centrali a gas. Come riferisce Tabarelli all’Ansa, “A fissare la tariffa è il Gme, Gestore dei Mercati Energetici, sulla base dei prezzi internazionali. Al primo ottobre abbiamo avuto un aumento incredibile, del 30%, quando di solito gli aumenti erano sull’1%”.

In termini di prezzi, “Oggi sui mercati spot l’elettricità si paga da 250€ al megawattora a quasi 300€ (in passato ci sembrava tanto quando costava 40-50 euro)”.

Caro bollette, di quanto aumenterà la spesa per le famiglie: i calcoli

Anche Consumerismo ha stimato l’entità degli aumenti in bolletta, calcolando il possibile impatto sulla spesa delle famiglie. Per il primo trimestre del 2022, in aggiunta agli aumenti che sono già iniziati nel 2021, ha infatti stimato il costo delle bollette di luce e gas in 3.368€ all’anno, cioè 1.227€ in più rispetto alla spesa affrontata dalle famiglie nell’ultimo anno.

Secondo Consumerismo, per calmierare questi aumenti il governo dovrebbe reperire almeno 10.000.000.000€ per contrastare i rincari sui mercati internazionali dell’energia. Nel 2021, i rincari hanno portato ogni famiglia a spendere in media 783€ per la luce e 1.358€ per il gas. In base alle ultime stime per il prossimo trimestre, senza l’intervento dello Stato nel 2022 la spesa per la bolletta della luce salirebbe a 918€ e quella per il gas a 2.450€.

Caro bollette e crisi energetica: cosa sta succedendo nel mondo

Le cause alla base degli aumenti e della crisi energetica sembrano essere numerose e molto variegate.

L’Europa avrebbe bassi stoccaggi di gas a causa delle basse quote in arrivo dalla Russia, che dovrebbe affrontare i problemi di trasporto tramite una rete piuttosto datata e che vorrebbe invece spingere sul nuovo gasdotto North Stream, attivo a partire da marzo 2022. Il gas sarebbe anche molto richiesto dalla Cina per ridurre il consumo di carbone e sostenere allo stesso tempo la ripresa produttiva dopo lo stop forzato della pandemia.