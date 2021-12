Davide Silvestri vuole lasciare il Grande Fratello Vip: l’attore ha confidato le sue motivazioni

Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello Vip in molti sarebbero pronti a lasciare prima di Natale. La lista di papabili e certi si sta allungando, l'ultimo è uno vippone che ha spiegato il perché.

È tempo di addii nella Casa del Grande Fratello Vip, alcuni vipponi hanno già detto esplicitamente di essere pronti a lasciare il programma mentre altri lo starebbero lasciando intendere. Tra i nomi accertati e al momento papabili ci sono Carmen Russo, Aldo Montano (anche se nel suo caso si tratterebbe di una indiscrezione tutta da confermare), Manuel Bortuzzo… Insomma, il programma sta arrivando al giro di boa e non tutti si sono detti pronti a voler restare fino a marzo 2022, quando finirà il programma.

Alla lista si è aggiunto anche Davide Silvestri che pare avere nostalgia della sua vita quotidiana e di voler tornare.

Davide Silvestri pronto a lasciare il GF Vip

“Ho bisogno di tornare alla mia vita“, così Davide Silvestri ha manifestato la sua intenzione a voler lasciare la Casa. L’attore si è sfogato con Francesca Cipriani mentre si trovavano nella beauty room, “Mi sembra che non mi sono risparmiato. Non è che sono stato a dormire tutto il giorno. Qualcosa credo di averlo fato“.

E ancora: “Adesso mi sento un po’ morto, mi spiace esserlo, capito?

E per rispetto preferisco lasciare il posto a un altro e lasciare un buon ricordo perché tanto non farei una bella cosa. Ho bisogno del mio lavoro adesso, oltre al fatto che sento di non dare niente. Adesso ho bisogno di tornare alla mia vita“.

Davide fai ciò che ti fa stare bene, vai avanti per la tua strada, se abbandoni fino a quel momento ti sosterrò, ma hai fatto tutto bene, tranquillo ♥️ #teamdavide #gfvip pic.twitter.com/6QFsgkzL9o — Chiara Milone (@ChiaraMilone2) December 1, 2021

Com’è la vita di Davide Silvestri fuori della Casa del GF Vip

Il pubblico italiano lo aveva conosciuto nella soap Vivere e, successivamente, nell’edizione del 2003 de l’Isola dei Famosi. Davide Silvestre ha recitato poi in molti film e fiction, tra le ultime apparizioni Don Matteo 9, Che Dio ci aiuti, Squadra mobile.

Silvestri si è poi preso una pausa dal mondo della recitazione avviando la sua azienda di produzione di birra artigianale.

Chi altro potrebbe lasciare il Grande Fratello Vip prima di Natale

Un nome che sembra certo che abbandonerà la Casa del GF Vip a breve sarebbe quello di Carmen Russo. La showgirl ha spiegato di voler lasciare il reality per stare accanto alla sua famiglia, una scelta presa dalla stessa Gregoraci lo scorso anno. Carmen Russo è convinta che anche quest’anno il programma subirà un prolungamento e per questo vorrebbe lasciare prima.

Altri nomi papabili sono quelli di Aldo Montano e Manuel Bortuzzo che potrebbero annunciare l’addio alla Casa il prossimo 13 dicembre, questo secondo quanto riferito da un’indiscrezione di Leggo, bisognerà vedere se sarà confermata.

Anche Francesca Cipriani e Manila Nazzaro sarebbero tra le papabili pronte a lasciare.