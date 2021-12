Mario Balotelli avrebbe una nuova fiamma, l’indiscrezione esclusiva: chi è e come si sono conosciuti

Gossip

Da qualche tempo ormai non si sentiva più parlare delle vicende amorose di Mario Balotelli. Il calciatore è attualmente impegnato in Turchia, dove sta giocando nella Adana Demirspor Kulübü. In queste ore sono emersi dettagli inediti sul suo conto, ma non tanto per quanto riguarda la sua carriera sportiva, quando piuttosto in merito a quella che sembrerebbe essere la sua nuova fiamma.

Mario Balotelli ha una nuova fiamma: l’indiscrezione esclusiva

In questi istanti alla redazione di The Social Post è giunto uno scoop su Mario Balotelli.

La notizia è un’esclusiva segnalata da Il Menestrelloh, che ha ricevuto un messaggio molto interessante in merito a quella che a quanto pare potrebbe essere la nuova fidanzata del calciatore. Era ormai da qualche tempo che non emergevano più simili news sul suo conto. L’indiscrezione giungerebbe da una fonte molto vicina alla presunta nuova fiamma di Mario. “La fidanzata di Mario Balotelli non è una modella“ fa sapere il contatto de Il Menestrelloh. “È una ragazza del mio paese” aggiunge ancora. “Quando si sono conosciuti lei lavorava come cameriera allo Chalet ristorante Tucanos di Porto San Giorgio” specifica la fonte.

Mario Balotelli e il primo incontro con la nuova fiamma

Stando a quanto riferito dalla fonte de Il Menestrelloh, Mario Balotelli e la sua nuova fidanzata si sarebbero incontrati proprio all‘interno del locale in cui lei lavorava. “Lui stava facendo cena lì con un suo amico, conosciuto in un gioco online e l’hanno notata e conosciuta“ spiega infatti la fonte.

“È stato avvistato un paio di volte a Massa Fermana con uno dei suoi macchinoni” specifica il contatto, citando il piccolo comune marchigiano in provincia di Fermo.

A quanto pare la frequentazione fra Mario e la ragazza, della quale non è al momento noto il nome, si sarebbe poi trasformata in una relazione. “Ora lei è in Turchia con lui” si scopre infatti ancora. Per quanto siano davvero scarse le informazioni sul suo conto, la fonte della nota web star ha fatto sapere che suo padre sarebbe italiano, ed “ex proprietario di un Night Club”. La madre sarebbe invece di origine domenicane.