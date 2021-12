Verissimo anticipazioni: ospiti della trasmissione di Silvia Toffanin in onda sabato 4 e domenica 5 dicembre

Programmi TV

La trasmissione condotta da Silvia Toffanin torna con un nuovo doppio appuntamento settimanale come sempre da gustarsi in onda su Canale5. Verissimo viene trasmesso sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021 a partire dalle ore 16:30 per fare compagnia al pubblico del pomeriggio della rete Mediaset da sempre in cerca dei racconti intimi ed a cuore aperto degli ospiti che arrivano nel caratteristico studio. Scopri tutti i nomi degli ospiti che saranno presenti in trasmissione per le interviste della conduttrice nelle due puntate di questa settimana che inaugura il mese di dicembre.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 4 dicembre

Per la gioia degli affezionati telespettatori torna la trasmissione di Verissimo come sempre in onda su Canale5 con il suo nuovo doppio appuntamento condotto da Silvia Toffanin in compagnia di tantissimi ospiti.

Il mese di dicembre parte subito alla grande con l’arrivo in studio di un beniamino del giovane pubblico della trasmissione come Aka7even. Il giovane cantante arriva in studio per raccontarsi tra la passione per la musica e tuti i suoi futuri progetti che vanno al di fuori da questo ambito, come l’uscita del suo primo libro dal titolo 7vite.

Sempre sabato 4 dicembre faranno compagnia alla conduttrice ed al pubblico connesso da casa Stefania Orlando, showgirl dalla lunga carriera che negli ultimi tempi si è rilanciata con le partecipazioni al Gf Vip prima ed a Tale e quale Show poi; Elena Santarelli ed il marito Bernardo Corradi per la prima intervista di coppia in uno studio televisivo ed infine anche l’altra coppia della televisione formata da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 5 dicembre

Nel secondo appuntamento con la trasmissione di domenica 5 dicembre 2021 a partire dalle ore 16:30 saranno presenti in studio il comico ed attore Massimo Boldi, che parlerà del suo mondo e di tutta la sua vita, ed anche il cantante Peppino Di Capri che sarà di fronte alla Toffanin per il racconto della sua lunghissima carriera.