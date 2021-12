Claudio Baglioni: chi sono Paola Massari e Rossella Barattolo, ex moglie e attuale compagna del cantante

Chi è

Claudio Baglioni è uno dei cantanti e cantautori più apprezzati del panorama italiano. Oltre alla musica, ai riconoscimenti e alle tournée, ha condotto con successo il Festival di Sanremo nel 2018 e nel 2019 e presto lo vedremo impegnato su Canale 5 con un nuovo show dal titolo Uà-Uomo di Varietà. La sua vita privata è caratterizzata da due grandi amori che hanno condizionato anche il suo lavoro artistico.

Paola Massari, l’ex moglie di Claudio Baglioni

Tra Paola Massari e Claudio Baglioni fu un vero e proprio colpo di fulmine.

I due infatti si conobbero a Roma, precisamente durante la Mostra Elettronica dell’Eur nel 1971. Il cantante aveva 19 anni mentre Paola 16 e si trovava in quel luogo, in visita con la scuola. Da allora furono inseparabili tanto che proprio a lei è dedicato l’album del 1972 Questo piccolo grande amore. La coppia si sposò in gran segreto e il 19 maggio 1982 nacque il loro primo e unico figlio Giovanni. A lui sono dedicate la canzone Avrai, registrata in soli 2 giorni nello studio londinese di Paul McCartney, e le bellissime parole rilasciate in occasione di un’intervista del dicembre ’82 a Famiglia TV: “Diventare padre mi ha fatto riscoprire le cose belle della vita e il fatto che dopo tanti anni sia ritornato ad esibirmi su palcoscenico è dipeso in gran parte da questo.

Ho sentito l’esigenza di rituffarmi in mezzo al mio pubblico per regalargli la mia musica, la mia felicità, il mio modo di essere musicista.”

Oltre alla loro unione nella vita privata, quello di Paola e Claudio è stato anche un sodalizio artistico dal quale nacquero diverse canzoni, testi e persino un libro di favole per bambini. Il rapporto tra la Massari e Baglioni però si incrinò sul finire degli anni ’80.

Una crisi che portò prima alla separazione e, nel 2008, al divorzio. I 2 sono comunque rimasti in ottimi rapporti. Ne è una conferma il post pubblicato da Paola su Facebook in occasione dei 70 anni del cantautore: “Ti ho conosciuto che avevi 19 anni. Oggi saranno 70. Ma non sarà il tempo a separarci più di quanto non abbia fatto la vita che ho attraversato con te, mentre tu attraversavi la mia. Buon compleanno, Claudio mio.”

Claudio Baglioni e la relazione con Rossella Barattolo

Il primo incontro tra Rossella Barattolo e Claudio Baglioni avviene nel 1987.

Dapprima il loro rapporto è esclusivamente lavorativa ma, col tempo, si trasforma in qualcosa di più. Dopo la separazione da Paola Massari infatti, nel 1994 arriva la convivenza. Si dovrà aspettare però il 2008 e l’ufficialità del divorzio dalla ex moglie perché la nuova storia d’amore venga resa pubblica. Rossella Barattolo, attuale compagna di Baglioni, è una donna estremamente riservata. Di lei sappiamo solamente che è nata nel 1958 a Taranto e che ha sempre viaggiato molto per motivi di lavoro. Sul ruolo ricoperto però non sappiamo quasi nulla, solo che potrebbe esser stata manager di una grande multinazionale.

Da quando i due si sono conosciuti, pare che Rossella sia entrata a far parte dello staff del cantante e che la loro storia proceda a gonfie vele anche se le informazioni sono davvero scarse.