Incidente per Iva Zanicchi: “Fa molto male”, a rischio la serata a Ballando con le Stelle. Il video

Iva Zanicchi vittima di un infortunio a poche ore dalla partecipazione a Ballando con le Stelle: distorsione al piede per la cantante, che non nasconde il dolore.

Iva Zanicchi potrebbe non partecipare a Ballando con le Stelle di questa sera: la cantante è stata sfortunata vittima di un incidente che mette a repentaglio il suo ruolo da ballerina per una notte. È lei stessa a riferirlo tramite un video sul suo profilo Instagram.

Infortunio al piede di Iva Zanicchi: il video da Instagram

Ballerina per una notte cercasi: l’infortunio al piede di Iva Zanicchi rischia infatti di far saltare i piani della serata a Milly Carlucci.

La cantante, tramite un video, ha fatto sapere ai fan di aver subito un brutto incidente: “Ecco qua – si legge nella didascalia su Instagram – Sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male“.

Le immagini la ritraggono sdraiata su un lettino mentre viene visitata: le viene detto che deve fare una lastra, ma in quel momento ancora non c’era garanzia che il piede non fosse rotto dopo l’incidente. Viene comunque definito “un guaio grosso“, specie visto l’imminente impegno della cantante su una pista da ballo. Iva Zanicchi infatti commenta: “Non ci voleva proprio“.

Iva Zanicchi infortunata e sfortunata: a rischio Ballando con le Stelle?

Per la prima semifinale di Ballando con le Stelle di questa sera, quindi, si complicano le cose. Per una Iva Zanicchi infortunata, c’è però un Gabriel Garko già annunciato e che potrebbe così “coprire” l’assenza almeno in qualità di ballerina della celebre cantante e ora opinionista de L’Isola dei Famosi. Sembra improbabile, almeno a giudicare dal video, un recupero lampo della cantante. Tuttavia, proprio questa edizione ci ha dimostrato che le donne di spettacolo italiane possono tirare fuori energie incredibili: per informazioni chiedere a Valeria Fabrizi, in pista a 85 anni nonostante qualche acciacco al ginocchio che ne compromette la performance.

Sotto al video di Iva Zanicchi, tanta solidarietà per la cantante. Spicca il commento dell’amico e collega Cristiano Malgioglio, che scrive: “Coraggio amica splendida. Sei un roccia“. Molto dolce anche il commento dell’attrice Clizia Fornasier: “Piccola Ivuccia! Forza forza e baci al piedino“.