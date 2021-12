Ballando con le Stelle: semifinale con superospiti, ma infortunio per Iva Zanicchi. Le coppie ancora in gara

Programmi TV

Sabato 4 dicembre 2021 va in onda la prima delle due semifinali in programma per la trasmissione di Milly Carlucci. L’ottava puntata del particolare talent show per Vip svelerà infatti i primi nomi dei concorrenti che accederanno alla finalissima. Ballando con le Stelle si sta infatti dirigendo verso il suo gran finale che svelerà il vincitore della sedicesima edizione del programma che prenderà in mano il trofeo che per un anno è appartenuto a Gilles Rocca. La gara vedrà dunque un’altra dolorosa eliminazione dopo quella della scorsa puntata dell’amatissimo Memo Remigi, con il cantante che ha salutato il pubblico e la giuria in studio.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova puntata di Ballando con le Stelle che avrà come ballerini per una notte Gabriel Garko e Iva Zanicchi, anche se la Diva potrebbe rimanere a bordo pista.

Ballando con le Stelle: le coppie in semifinale

Ballando con le Stelle è pronto a tornare con la conduzione di Milly Carlucci per l’ottava puntata di stagione che si terrà sabato 4 dicembre 2021, come sempre su Rai1. Per il pubblico sarà l’occasione di gustarsi la prima delle due semifinali in programma che passo dopo passo sveleranno chi sarà il ballerino Vip più bravo di questa edizione.

La trasmissione si avvicina quindi al finale della sua sedicesima stagione con tutte le esibizioni dei personaggi famosi che cercheranno di conquistare sia il pubblico da casa che la giuria in sala composta dall’esperta del settore Carolyn Smith e dagli appassionati Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino.

Quali sono le coppie ancora in gara:

Andrea Iannone – Lucrezia Lando;

Arisa – Vito Coppola;

Alvise Rigo – Tove Villfor;

Federico Lauri – Anastasia Kuzmina;

Morgan – Alessandra Tripoli;

Sabrina Salerno – Samuel Peron;

Valeria Fabrizi – Giordano Filippo.

L’Ufficio stampa della Rai anticipa che la strada per Memo Remigi e Maria Ermachkova, coppia eliminata, non sarebbe ancora finita.

Ballando con le Stelle, i ballerini per una notte della semifinale: arrivano Gabriel Garko e Iva Zanicchi

La prima semifinale in programma questo weekend sarà l’occasione per vedere un grande spettacolo impreziosito dalla nuova presenza di due ballerini per una notte di eccezione. Milly Carlucci e la sua squadra hanno infatti voluto puntare in alto per difendersi dall’offensiva di Canale 5 che nella sua stessa fascia oraria propone il ritorno in televisione di Claudio Baglioni.

Prima di scoprire chi la spunterà nella gara degli ascolti, i telespettatori del programma di Rai1 potranno godersi le speciali gesta sulla pista da ballo di Iva Zanicchi e Gabriel Garko. Se non fosse che ieri, Iva Zanicchi ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video con la caviglia fasciata e questo potrebbe cambiare notevolmente i piani per la serata. “Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male!”, scrive su Instagram, ora non resta che attendere.