Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate dal 6 dicembre al 10 dicembre: la trama

Serie TV - Fiction

Il paradiso delle signore torna nel suo appuntamento giornaliero in onda sulla rete ammiraglia della Rai a partire da lunedì 6 dicembre 2021 dalle ore 15:55. Il pubblico potrà godersi una nuova settimana ricca di ben 5 nuovi episodi che continueranno le trame dell’apprezzata soap, con l’ultimo appuntamento che andrà in onda a venerdì 10 dicembre 2021. Scopri tutte le anticipazioni delle trame delle puntate in onda nella consueta fascia pomeridiana e che continueranno a farci vedere gli sviluppi che ruotano intorno al magazzino più famoso d’Italia.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Torna il paradiso delle signore per una nuova settimana ricca di sviluppi a partire da lunedì 6 dicembre 2021 con il classico appuntamento della fascia pomeridiana di Rai1 a partire dalle ore 15:55.

Le anticipazioni delle trame dei nuovi 5 episodi settimanali in onda fino al 10 dicembre.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 6 dicembre

Stefania deve ormai trasferirsi buttando nello sconforto Irene che non trova la forza per andare a lavoro, anche se capisce di aver fatto una cosa poco giusta e cercherà di riparare l’accaduto.

Flora vivrà un momento instabile tra la felicità di aver ricevuto un contratto come si deve al Paradiso ed i pensieri continui verso la morte alquanto misteriosa del padre. Armando decide di affrontare Salvo per prendere le parti di Agnese.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 7 dicembre

Adelaide scopre che Flora sta indagando sulla scomparsa del padre e cerca di porre rimedio ai sospetti che potrebbero ricadere su di lei tendendo una trappola alla giovane stilista. Vittorio metterà Stefania al fianco di Marco per portare a termine il prossimo numero della rivista ma al Paradiso questo non porterà una buona aria.

Agnese si scontrerà con Armando per il suo confronto con Salvo. Intanto Marcello e Ludovica si inizieranno ad allontanare per le loro differenze di ceto.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 8 dicembre

Stefania e Marco continuano a vivere il loro momento complicato con l’uomo che cercherà di conquistare Gemma e la sua collega che cercherà di mettergli i bastoni tra le ruote. Dora corteggia Nino mentre Tina è in preda al panico per l’imminente operazione. Salvo è ai ferri corti con la madre ed Agnese metterà a serio rischio il magazzino dimenticando un ferro da stiro acceso su dei vestiti.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 9 dicembre

L’errore di Agnese stava per costare un incendio al Paradiso ma Vittorio riesce a porvi rimedio anche se consiglierà alla donna di prendersi una lunga pausa dal lavoro. Al Paradiso va di nuovo in scena il rito dei bigliettini attaccati all’albero di Natele presente in magazzino e così Dora sarà curiosa di capire cosa avrà scritto nel suo. Adelaide cercherà di smascherare Flora e mettere in atto il suo piano mentre la giovane vorrà sapere del passato della donna.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 10 dicembre

L’intervento a Tina si avvicina e la donna è sempre più tesa. Salvo con i suoi atteggiamenti indispettisce anche Anna mentre Umberto, seppur attratto da Flora, rimane deluso dai suoi atteggiamenti che lo stanno allontanando da lei con l’intento di scoprire la verità. Gemma e Marco si baciano per la prima volta e Stefania ne rimane molto delusa. Il colpo di scena finale però riguarda Agnese, trovata senza sensi da Vittorio e Tina.