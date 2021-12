Maria De Filippi compie gli anni: età, carriera e vita privata della conduttrice di Uomini e Donne e Amici

Chi è

Maria De Filippi è una conduttrice televisiva, autrice televisiva e produttrice televisiva. Dal 1992 ad oggi ha condotto molti programmi per Canale 5, da Amici, a C’è posta per te fino a Uomini e Donne. Sono molte le curiosità sulla carriera e la vita privata della famosa conduttrice, che negli anni si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico televisivo.

Gli esordi di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha svolto un percorso di studi che non sembrerebbe essere legato alla sua esperienza lavorativa.

Si laurea con lode in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pavia, specializzandosi in Scienza delle Finanze e tentando la carriera in Magistratura. Nel settembre 1989, durante un convegno organizzato dalla società per cui lavora, conosce Maurizio Costanzo. Il famoso conduttore le offre la possibilità di collaborare con lui e, nel novembre dello stesso anno, Maria De Filippi diventa la sua assistente. Maria debutta poi in televisione nel settembre 1992, con la conduzione del talk show di Canale 5 Amici.

Maria De Filippi da C’è posta per te a Uomini e donne

La conduttrice Maria De Filippi negli anni ottiene popolarità e successo grazie alle sue trasmissioni.

Nel gennaio 2000 la conduttrice lancia un nuovo programma di prima serata, C’è posta per te. Ottiene da subito un notevole riscontro da parte del pubblico. Nello stesso periodo, modifica il format di Uomini e Donne, che da talk show classico diventa dating show, incentrato sulla ricerca dell’anima gemella da parte di un tronista tra alcune persone candidate spontaneamente, i corteggiatori. Saranno molti i personaggi lanciati durante la trasmissione, come Tina Cipollari, Costantino Vitagliano, Francesco Arca.

Da Saranno famosi ad Amici: i talent show di Maria De Filippi

Nel settembre 2001, Maria De Filippi lancia un nuovo talent show, Saranno famosi su Italia 1.

Il programma ottiene un ottimo successo di pubblico cambiando, a partire dalla seconda edizione, il titolo in Amici di Maria De Filippi. Dal 2003 è poi spostato su Canale 5. Con il passare delle stagioni, il programma si impone nel panorama televisivo. Diventa un trampolino fondamentale per lanciarsi nel mondo della musica. Da qui usciranno cantanti come Karima Ammar, Marco Carta, Alessandra Amoroso, Valerio Scanu, Emma Marrone.

La vita privata di Maria De Filippi

Maria De Filippi è nata il il 6 dicembre del 1961, quest’anno compirà quindi 60 anni. Dopo 5 anni di fidanzamento, il 28 agosto 1995 Maria De Filippi si è sposata con Maurizio Costanzo, divenendo la sua quarta moglie. Nel 2002 la coppia ha preso in affido Gabriele, un ragazzo che all’epoca aveva dieci anni. Nel 2004 lo hanno poi ufficialmente adottato.