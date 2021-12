Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 6 dicembre a venerdì 10 dicembre: la trama

Serie TV - Fiction

Natale si avvicina ed anche la soap di Napoli è alle prese con i preparativi delle feste. Sotto l'albero tante sorprese per i protagonisti della soap ed anche per i suoi fan. Scopri le anticipazioni delle nuove puntate al via lunedì 6 dicembre 2021.

Un posto al sole torna in televisione su Rai3 a partire da lunedì 6 dicembre 2021, come sempre a partire dalle ore 20:45. Cinque nuove puntate da vedere della soap napoletana per eccellenza che mostreranno le movimentate vicissitudini dei protagonisti della trama. La settimana di programmazione prende il via lunedì 6 dicembre 2021 come sempre alle ore 20:45 e gli sviluppi della trama andranno avanti fino all’ultimo appuntamento del preserale di venerdì 10 dicembre 2021. Al centro di questa settimana di nuove puntate ci sarà il personaggio di Rossella alle prese con le classiche ripercussioni della rottura tra i genitori Silvia e Michele.

Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 6 dicembre fino al 10 dicembre

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 6 dicembre

Vittoria è alle prese con l’esuberanza di Speranza, sempre più innamorato dell’uomo che lo costringe ad architettare una strategia inaspettata e stravagante.

Chiara è ancora in preda ai sensi di colpa dopo l’incidente che ha provocato e ci penserà Nunzio a cercare di farli passare. Intanto Fabrizio è si euforico per il lancio delle Marinelle ma anche molto teso perché non sa cosa aspettarsi.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 7 dicembre

Franco e Nunzio avranno uno scontro sul futuro del ragazzo che il padre vede molto in pericolo per via della sua vicinanza con Chiara.

Marina valuta la proposta di Fabrizio ma continua ad essere indecisa sul da farsi per il proprio futuro lavorativo intanto Vittorio continua nel suo folle tentativo.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 8 dicembre

Rossella non riesce a gestire nel migliore dei modi la situazione dei genitori tanto che arriverà a frequenti scontri con la madre ed in più avrà a che fare con un incontro per niente voluto e gradito. Nunzio e Franco arrivano ad un compresso grazie ai consigli di Chiara.

Vittorio cercherà ancora un volta di far conquistare Speranza a Samuel, in modo da non farla soffrire per il suo amore non ricambiato.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 9 dicembre

Il Natale è ormai alla porte e Patrizio crede di passarlo con Clara ma non sa che la donna gli riserverà una forte delusione. Silvia e Rossella saranno sempre più ai ferri corti perché la figlia non riuscirà a perdonare la madre per il tradimento ai danni del padre. Raffaele vuole battere a tutti i costi Renato e così chiederà consiglio ad una giovane promessa degli scacchi.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 10 dicembre

Chiara non sa più come fare a mantenere il suo terribile segreto sulla notte dell’incidente e così vorrebbe rivelare come sono andate davvero le cose.

Clara delude Patrizio mentre Rossella vuole abbandonare la madre Silvia per andare a vivere da sola con il padre ma Michele riceve una notizia in grado di far saltare il banco.